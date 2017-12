Red Hot Chili Peppers, Kiss, Genesis şi Abba ar putea fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame

Trupele Red Hot Chili Peppers, Kiss, Genesis şi Abba se numără printre cei 12 nominalizaţi pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame, în 2010, onoare de care se vor bucura doar cinci dintre aceştia. Red Hot Chili Peppers, Kiss, Genesis, The Hollies, LL Cool J şi Jimmy Cliff candidează pentru prima dată la un loc în Rock and Roll Hall of Fame. Aceştia se alătură celor de la ABBA, Chantels, Darlene Love, Laura Nyro, Stooges şi Donna Summer, care nu se află la prima nominalizare. Cinci dintre aceştia se vor bucura de includerea în Rock and Roll Hall of Fame, în urma votului exprimat de peste 500 de personalităţi din industria muzicală.

Ceremonia anuală pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc anul viitor, pe 15 martie, la hotelul Waldorf Astoria din New York, cîştigătorii urmînd însă să fie anunţaţi în ianuarie. Senzaţia anului ar putea fi trupa Kiss, eligibilă încă din 1999, dar care a fost ignorată, ca şi Alice Cooper, de comisia care face nominalizările. De altfel, trupa a şi făcut, în trecut, unele comentarii dure la adresa organizaţiei. Rock and Roll Hall of Fame este un muzeu înfiinţat în 1986, la Cleveland, în statul american Ohio, pentru a-i onora pe cei mai cunoscuţi muzicieni, trupe sau producători, care au influenţat într-un mod decisiv industria muzicii, în special genul rock \'n\' roll. Dintre cele patru categorii, singura în care se fac nominalizări anual estea cea a artiştilor - solişti, instrumentişti, trupe. Pentru a fi eligibili la nominalizare, artiştii trebuie să îşi fi lansat primul disc în urmă cu 25 de ani.