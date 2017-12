“Rednex“, “Trupa Veche“ şi “Indiggo“, în semifinalele Eurovision

"Rednex" featuring "Ro-Mania", "Trupa Veche", "Spitalul de Urgenţă", "Indiggo", "Morandi" şi Andra se numără printre interpreţii celor 24 de piese care au trecut de preselecţie pentru ediţia din acest a concursului Eurovision. Juriul a ascultat, miercuri seară, aprox. 255 de piese, un record de înscrieri pentru selecţia naţională. Au fost alese următoarele piese, după o deliberare care a durat peste opt ore: "Music in my Soul" - interpret Jasmine, compozitor Adrian Cristescu, "European - a Beautiful Sin" - interpret "Desperado" şi Tony Poptămaş, compozitor Kovacsz Laszlo, "Let the Music Play" - interpret Ionuţ Ungureanu, compozitor Eduard Cârcotă, "Love Struck"- interpret "Indiggo", compozitor Thomas G:son, "Stay United" - interpret "Spitalul de urgenţă", compozitor Dan Helciug, "You and Me" - interpret şi compozitor Alexandra Bădoi, "Dulce-amăruie" - interpret Nico, compozitor Costi Ioniţă, "Where Were You" - interpret Desperado şi Tony Poptămaş, compozitor Sandi Deac şi Kovacsz Laszlo, "În lumea mea" - interpret Moni-K, compozitor Moni-K şi Adi Korekt, "Deci 20" - compozitor şi interpret "Trupa Veche", "Prinde-mă, aprinde-mă" - interpret Andreea Bălan, compozitor Yorgos Benardos, Dracula, my love (motto) - interpret Andra şi “Simplu“, compozitor Marius Moga, "Make-It" - interpret Giulia Nahmany, compozitor Papa Jr., "No poder vivir" - interpret Marcel Pavel, compozitor Dani Alexandrescu, "Nu pot să uit" - interpret Tibi Scobiola, compozitor Laurenţiu Duţă, "Hungry for Love" - interpret Andreea Bălan, compozitori Keo şi Derek Brin, "Rubber Girl" - interpret şi compozitor Gabi Huiban, "Nu insista" - interpret Daniela Răduică, compozitor Cristi Nistor şi Daniela Răduică, "Şapte" - interpret Celia, compozitor Costi Ioniţă, Soldatul mănîncă sushi (motto) - interpret "Morandi" şi Wassabi, compozitor Marius Moga, "Gozalo" - interpret şi compozitor "Mandinga", "Sinada" - interpret "New Effect", compozitor Bogdan Raul Vasile, "Well-o-wee" - interpret "Rednex" featuring "Ro-Mania", compozitori Daniel Alexandrescu, Radu Fornea şi Mircea Presel (a intrat la balotaj), "I Will Love You" - interpret trupa "Respect", compozitor Walter Dionisie (intrată după renunţarea la cea de-a treia piesă a trupei "Desperado" şi Tony Poptămaş). Titlurile celor două piese compuse de Marius Moga urmează a fi anunţate.

Membrii juriului, reprezentanţi ai presei scrise, ai posturilor de radio, ai compozitorilor, ai caselor de discuri şi ai TVR, au evaluat piesele fără să ştie în prealabil identitatea interpreţilor, fiecare cîntec înscris avînd un moto. Selecţia de 24 de piese arată că Marcel Pavel, reprezentantul României la ediţia din 2002 (alături de Monica Anghel), vrea să se întoarcă la Eurovision, în timp ce trupa “Rednex“ şi Giulia Nahmany, reprezentantă a Israelului la Cerbul de Aur 2005, îşi încearcă şi ei şansele în selecţia românească pentru Eurovision.

Cele 24 de piese alese intră în semifinalele ce vor avea loc pe 27 ianuarie şi 3 februarie. La fiecare dintre semifinale vor participa cîte 12 melodii, iar cele mai bune şase dintre ele vor avansa în finală. Decizia va aparţine unui juriu de specialitate (cu o pondere de 50% în votul final) şi telespectatorilor (tot 50%). Astfel, la finala naţională din 10 februarie vor participa 12 piese. Modalitatea de jurizare va fi: 50% televoting, 50% juriu. Cîştigătorul finalei naţionale va reprezenta România la concursul Eurovision, programat pentru luna mai, la Helsinki, ţara noastră fiind calificată direct în finala Eurovision Song Contest 2007, datorită locului patru obţinut de Mihai Trăistariu cu "Tornero", la ediţia din 2006 a competiţiei europene, desfăşurată la Atena.

"Mandinga" şi Andreea Bălan s-au retras din competiţie

Andreea Bălan şi “Mandinga“, calificate cu două, respectiv o piesă, în semifinale au decis să se retragă din selecţia naţională pentru Eurovision. "Eu pe data de 10 februarie sînt în Germania, am un contract semnat de o lună de zile şi nu mă gîndesc să-l reziliez. Am depus piesele în grabă şi nu m-am uitat la datele selecţiei", a declarat Andreea Bălan. Impresarul trupei "Mandinga" a confirmat că trupa s-a retras din semifinala Eurovision. Cei de la Mandinga explică retragerea prin imposibilitatea de a se reuni într-o perioadă atît de scurtă ca cea impusă de regulamentul selecţiei naţionale pentru Eurovision. Pentru că filmările pentru videoclipul de prezentare au loc vineri dimineaţă, iar o parte dintre membrii trupei nu se află în ţară, nu există timpul necesar pentru a reuni formula atît de repede. Componenţa "Mandinga" este multinaţională, iar luna ianuarie este singura perioadă de vacanţă posibilă pentru membrii trupei. Astfel, solista Biu şi pianista Marietta se află în ţara natală, Cuba, percuţionistul Aristides este în Chile iar saxofonistul Zah, în Slovacia. "Este imposibil să obţii vizele necesare, să-ţi schimbi data de zbor şi să ajungi într-un timp atît de scurt în România". Ne pare rău că nu putem merge mai departe, însă nu am luat în calcul o convocare de filmare atît de rapidă. Nu vrem să solicităm o amînare sau o dată de filmare specială deoarece nu ar fi corect faţă de ceilalţi concurenţi şi probabil ar fi contrar regulilor Eurovision", spune Baz, compozitorul piesei.

În locul pieselor interpretate de Andreea Bălan şi trupa Mandinga vor intra Nico, "Loco Mondo" şi "Wassabi". Piesele care le vor înlocui pe cele retrase sînt: "Love Is All You Need" - interpret Nico, compozitor Laurenţiu Matei, "Liubi, Liubi I Love You" - interpret "Loco Mondo", compozitor Marian Bogdan Taşcău şi "Do the Tango with Me" - interpret "Wassabi", compozitor Marius Moga.Aceste melodii s-au aflat printre cele patru rezerve stabilite, miercuri, de juriu. Prima rezervă era o piesă compusă de Dani Alexandrescu şi interpretată de Marcel Pavel, dar cei doi au hotărît că vor să participe la semifinale cu o singură piesă, cea intrată de la bun început printre semifinaliste ("No poder vivir"). După aceste modificări, Nico a ajuns să concureze cu două piese în selecţia naţională pentru Eurovision, iar Marius Moga are trei compoziţii în concurs.