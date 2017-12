Reducere cu 90% a cheltuielilor pentru sărbătorile de iarnă

Primăria Municipiului Constanţa a renunţat pentru acest sfârşit de an la orice cheltuială. „După ce am decis reducerea iluminatului public, când am ales varianta iluminării oraşului în zig-zag, era culmea să cheltuim banii constănţenilor pe beculeţele de Crăciun. Am făcut o reducere de 90% la acest capitol. Vom avea doar orăşelul copiilor şi două străzi pe care le vom împodobi. Singurul lucru pe care îl păstrăm pentru aceste sărbători sunt cadourile pe care le dăm copiilor. Măcar ei să se bucure de aceste sărbători”, a declarat primarul Radu Mazăre.