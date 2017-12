Reducere record de preţ: 1,2 milioane euro

Preţurile locuinţelor au scăzut, în medie, cu doar 4,1%, în 2011, potrivit datelor statistice ale portalului imobiliare.ro. Pentru un apartament de 50.000 euro, suma pierdută de proprietari este de circa 2.000 euro. Vorbim însă despre apartamentele normale, din blocuri obişnuite. Ce te faci însă când vrei să vinzi o vilă de lux, pe timp de criză? Ei bine, trebuie să te mulţumeşti cu un câştig mult mai mic, uneori cu câteva sute de mii de euro sub valoarea cerută iniţial. Poate fi însă şi mai rău, spun cei de la imobiliare.ro: în 2011, topul celor mai spectaculoase reduceri este condus detaşat de o vilă din Constanţa, al cărei preţ de strigare s-a diminuat cu nici mai mult, nici mai puţin de 1,2 milioane euro. Imobilul, situat pe bulevardul Mamaia, se vinde acum cu 1,8 milioane euro, în scădere cu 40% faţă de preţul iniţial, de 2,99 milioane euro. Vila este construită în 2007, are trei etaje şi o suprafaţă totală de 699 mp. Imobilul este compus din 14 camere, 12 băi, 3 terase şi 2 bucătării, are vedere la Marea Neagră şi este amplasat pe un teren de 557 mp. Pe când programul guvernamental Prima Vilă?