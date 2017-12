Reducerea CAS în 2011, praf în ochii românilor

Experţii fiscali spun că micşorarea cotelor de contribuţii sociale nu are şanse de implementare anul viitor, ci mai degrabă în 2012, an electoral. Guvernul a aruncat pe piaţă, prin vocea unor consilieri, informaţia potrivit căreia în 2011 ar putea reduce povara impozitării muncii. „Mai devreme de 2012 nu se va produce, chiar dacă discuţiile pe această temă se vor intensifica\", este de părere Dinu Petre, partener la casa de avocatură Cunescu, Balaciu & Asociaţii, membră a companiei de consultanţă Nexia Internaţional. Diminuarea CAS depinde de evoluţia economică. Informaţia potrivit căreia Guvernul ar putea lua această măsură în a doua jumătate a anului viitor a fost emisă de consilierul de stat Andreea Paul Vass. Chiar şi aceasta a introdus, însă, unele nuanţe. Astfel, Vass a precizat că diminuarea CAS depinde de „cât de repede îşi revine creşterea economică\". Subiectul este unul extrem de atractiv, în condiţiile în care contribuţiile sociale plătite de angajatori şi angajaţi în România sunt printre cele mai mari din lume, raportat la venituri. O altă nadă aruncată de autorităţi este revenirea la impozitarea cu 3% a veniturilor microîntreprinderilor, aşa cum s-a aplicat până la sfârşitul anului 2009. Această informaţie a fost lansată la mijlocul lunii noiembrie, însă ea nu este cuprinsă în ultimul proiect de Ordonanţă de Urgenţă, pentru modificarea Codului Fiscal. „Nu cred că se va reveni la această măsură. Ar însemna o reducere a impozitului în momentul în care ai omorât, deja, sute de microîntreprinderi cu impozitul minim\", spune Luminiţa Ristea, managing partner al Nexia. Or, în condiţiile în care eliminarea impozitului minim a lăsat deja o gaură la buget, este greu de crezut că birul de 3% ar avea acoperire bugetară.

NUMAI ANUL TRECUT, CODUL FISCAL A FOST MODIFICAT DE 15 ORI. Una dintre puţinele măsuri care ar uşura firmele de povara administrativă este, potrivit ultimelor propuneri de amendare a Codului Fiscal, introducerea declaraţiei unice pentru impozitul pe venit şi CAS. Experţii Nexia atrag, însă, atenţia că acest document conţine 12 pagini, iar unele firme vor întâmpina dificultăţi în „decriptarea\" lor. De altfel, avocatul Beatrice Onică-Jarka arată că întregul Cod Fiscal a devenit extrem de greu de urmărit. Una dintre cauze este amendarea acestuia într-un ritm care a zăpăcit mediul de afaceri. Numai anul trecut, Codul Fiscal a fost modificat de 15 ori. La această cifră nu se adaugă legile şi ordonanţele cu impact asupra acestui act normativ. „Este foarte greu de citit Codul Fiscal, din cauza modificărilor tot mai dese. S-a produs, practic, o criptare a lui, iar asta o să-l transforme într-un instrument de neînţeles pentru majoritatea contribuabililor\", arată Onică-Jarka. În aceste condiţii, consultanţa fiscală nu va mai fi o opţiune, ci o necesitate. În acest moment, tarifele pe acest segment se plasează la o medie de 100 de euro pe oră. Costul depinde însă de amploarea cazului. În mod ironic, experţii spun că singura zonă avantajată de „complicarea\" Codului Fiscal este piaţa de consultanţă. „Văd un an al fuziunilor şi achiziţiilor pe acest segment. Anul 2010 a fost unul de tatonare, însă 2011 va fi anul punerii în practică a acestor planuri\", spune Luminiţa Ristea. În ciuda evoluţiilor fiscale „spectaculoase\" din România, încă există companii străine care văd potenţial, în special pe segmentul serviciilor medicale private, potrivit celor de la Nexia.

MEDIUL DE AFACERI ROMÂNESC MIGREAZĂ LA BULGARI. Experţii fiscali spun că tot mai multe firme româneşti aleg să se mute în Bulgaria, chiar dacă autorităţile încearcă să cosmetizeze cifrele reale. De altfel, chiar ministrul bulgar al Finanţelor, Simeon Djankov, declara că 300 de companii româneşti îşi mută sediul, lunar, în Ruse.