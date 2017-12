„Reducerea CAS, mai bună decât TVA de 9% la mâncare“

PLUSURI ŞI MINUSURI Reducerea CAS ar fi o măsură mai potrivită decât scăderea TVA la mâncare, întrucât ne-ar creşte competitivitatea în Europa, România fiind acum dezavantajată de povara fiscală pe forţa de muncă, consideră secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP) Dan Manolescu. El punctează totuşi că fiecare dintre cele două măsuri are şi plusuri, şi minusuri: „Este evident că, în România, povara fiscală pe forţa de muncă este foarte mare şi e nevoie de reducerea ei, dar este la fel de clar că în segmentul produselor alimentare se face evaziune fiscală“. Manolescu menţionează că impactul bugetar al reducerii CAS este de un miliard de lei pentru fiecare punct procentual de ajustare. Astfel, dacă autorităţile reduc contribuţiile sociale cu cinci puncte, de la 1 iulie, impactul pentru semestrul al doilea va fi de 2,5 miliarde lei. Întrebarea de 100 de puncte rămâne, însă, următoarea - se reduce sau nu CAS, din vară? „Vor fi discuţii şi negocieri cu FMI pe această temă săptămâna viitoare, când vine misiunea de evaluare. Nu doresc să fac pronosticuri“, spune oficialul MFP. Cât despre efectele reducerii TVA la pâine, la 9%, el declară că autorităţile nu au date concludente pentru a face o evaluare, în condiţiile în care, pentru majoritatea firmelor care beneficiază de măsură, nu au trecut decât două trimestre fiscale. Totodată, el arată că încasările la buget s-au diminuat după reducerea TVA la pâine, însă comercianţii au început să raporteze cantităţi vândute mai mari: „E prea devreme să mă pronunţ dacă măsura e sau nu benefică. Ar trebui să existe o creştere imediată a cantităţilor vândute pentru ca bugetul să rămână pe zero. Nu se aşteaptă nimeni ca peste noapte să crească raportările“. El consideră că, pentru a produce efectele scontate, „TVA la pâine“ trebuie însoţită de controlul agenţilor economici.

O NOUĂ EVALUARE La începutul săptămânii viitoare, o misiune a FMI va veni la Bucureşti, pentru a treia evaluare a acordului stand-by, cea mai importantă temă de pe agenda discuţiilor fiind reducerea CAS cu cinci puncte procentuale. Misiunea va analiza în principal execuţia bugetară din primele cinci luni ale anului, precum şi perspectivele de creştere economică şi încasările la bugetul de stat. Guvernul român mizează pe scăderea inflaţiei în prima jumătate a anului, însă indicatorul ar urma să revină peste intervalul ţintit de banca centrală, până la 31 decembrie, din cauza impactului accizelor. Deficitul de cont curent ar trebui să se menţină, însă, între 1 şi 1,5% din PIB. Pe partea de măsuri fiscale, Guvernul s-a angajat faţă de FMI să analizeze, în 2014, eficienţa reducerii temporare a cotei TVA în panificaţie şi să decidă dacă măsura va fi permanentizată. Tot în acest an, autorităţile vor pregăti un nou regim de impozitare şi evaluare a proprietăţilor şi o nouă grilă de taxare în sectorul petrolului şi gazelor naturale. Diminuarea fiscalităţii pe muncă este însă prioritară, cât timp se poate face cu un impact relativ neutru asupra bugetului. În acest sens, Guvernul a luat şi va lua măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum taxa pe construcţii speciale şi CAS pentru veniturile din chirii.