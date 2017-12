Reducerea CAS, praf în ochii angajatorilor

Entuziasmul angajatorilor, care sperau ca în acest an să beneficieze de reducerea contribuţiilor sociale, a fost spulberat de consilierul premierului, Andreea Paul-Vass, care a declarat că această reducere ar putea fi amânată pentru 2012, dacă economia României nu va creşte în acest an potrivit aşteptărilor guvernanţilor. „Diminuarea poverii fiscale pe muncă este plauzibilă în a doua jumătate a anului 2011, cu condiţia ca avansul economic pe care îl prognozăm să se materializeze”, a spus Paul-Vass, la un seminar pe teme fiscale. Ea a arătat că, dacă economia nu va avansa în acest an cu cel puţin 1,5%, reducerea poverii fiscale va fi cel mai probabil amânată pentru anul 2012. Din păcate, având în vedere că Executivul nu a elaborat o strategie pentru relansarea economiei României, bazându-se doar pe reducerea cheltuielilor bugetare, este mai mult decât probabil ca angajatorii să nu se poată bucura de reducerea CAS-ului în acest an. Consilierul primului ministru a vorbit, totodată, şi despre o posibilă reducere a cotei unice şi a TVA în anii următori, mai ales având în vedere competiţia regională extrem de dură din punct de vedere al fiscalităţii şi, prin urmare, al atragerii de investiţii. La sfârşitul anului trecut, ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, spunea că reducerea contribuţiilor sociale va fi luată în calcul la jumătatea anului 2011, pentru a diminua costul cu forţa de muncă, mai ridicat decât în alte state, în condiţiile în care ţările vecine au început să scadă impozitele.