Prin scrisoarea suplimentară de intenţie convenită cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), la finalul misiunii din octombrie-noiembrie 2010, Guvernul s-a angajat la o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor din Sănătate. Guvernul s-a angajat să limiteze numărul de internări în spitale cu 10% raportat la nivelul din 2010, prin contracte anuale încheiate cu unităţile spitaliceşti, să elimine contractele obligatorii cu spitalele şi să încheie înţelegeri doar cu anumite unităţi, pe baze de concurenţă, dar şi să limiteze marja de adaos comercial acceptată la achiziţiile de medicamente din programul naţional lista C2 (fiind incluse tratamentele de cancer, diabet, HIV/SIDA, TBC) la maxim 1,5% pentru achiziţii cu amănuntul şi la cel mult 4% pentru en-gros. Guvernul va modifica şi sistemul de plată al medicilor de familie, astfel încât aceştia să primească 50% pentru plata per capita (faţă de 70% în prezent), în favoarea plăţii per serviciu (limitată în prezent la 30%). Plata per capita se referă la plata pe număr de persoane înscrise pe listă indiferent dacă acestea vin la medic sau nu. Pentru prima evaluare a noului acord, o misiune comună a FMI, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale se află la Bucureşti până pe 9 mai.