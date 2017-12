Reducerea consumului contracarează creşterea inflaţiei

România îşi va afla o parte din viitorul economic odată cu întrunirea board-ului Fondului Monetar Internaţional (FMI), dar şi a Consiliului Naţional al Băncii Naţionale a României (BNR), care are loc astăzi. În urma acestor şedinţe se vor soluţiona marile semne de întrebare legate de piaţa valutară: \"Primul semn de întrebare se referă la deciziile ce vor fi luate de FMI, iar cel de-al doilea vizează reglementarea politicii monetare în cadrul Consiliului Naţional BNR\", a declarat consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu. El susţine că o creştere a TVA-ului la 24% nu va determina o creşetere rapidă a inflaţiei. “Dacă judecăm pe o aritmetică simplă, am avea cu 7-8-9 procente în plus la inflaţie. Este foarte limpede că aceasta scară în urcare va avea şi o scară în coborare, pe baza unei influenţe directe asupra cererii de consum. Faptul că vor scădea salariile cu 25% va da o scădere a cererii de consum. Cele două măsuri se vor anihila una pe alta. Creşterea TVA va mări inflaţia, iar reducerea consumului va duce la o scădere a inflaţiei”, a explicat Vasilescu. Consilierul guvernatorului BNR a menţionat că patronii se vor gândi de două ori înainte de a modifica preţurile, de frică să nu rămână fără cumpărători.