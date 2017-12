Reducerea contribuţiei virate la pilonul II măreşte pierderile participanţilor

Revenirea la 2,5% a contribuţiei la pilonul II al pensiilor private obligatorii abia în 2012 poate amâna trecerea pe profit a BCR Pensii cu până la trei ani, a declarat miercuri directorul general al companiei, Simona Diţescu. Ea a explicat că BCR Pensii ia în calcul mai multe scenarii şi, în funcţie de rata revenirii la vechiul nivel al contribuţiei, break-even-ul companiei ar putea fi amânat cu 1-3 ani. Simona Diţescu a mai spus că, în mod normal, o companie ar avea nevoie de 8-10 ani pentru a trece pe profit. Pe de altă parte, directorul general al BCR Pensii a declarat că, pentru moment, compania nu urmăreşte să facă noi achiziţii până nu se stabilizează situaţia economică şi politică, dar nu exclude o eventuală tranzacţie dacă preţul este bun. Ea a precizat că, dată fiind situaţia economică dificilă pe care o traversează România, numărul conturilor goale a crescut, 34% din conturi nefiind alimentate. BCR Pensii a absorbit, în ultimii doi ani, trei fonduri de pensii de pe pilonul II: OTP, Omniforte şi Prima Pensie. După aceste achiziţii, fondul BCR Pensii a crescut semnificativ, ajungând la o cotă de piaţă de 6,27% în mai 2010, de la 3,3% în iunie 2009. În luna mai 2010, BCR Pensii avea 316.119 participanţi, cu o valoare a activului net de 162 milioane lei. Guvernul a îngheţat pentru anul trecut la 2% contribuţia la pensiile private obligatorii, întârziind schema de majorare treptată a contribuţiilor încă din al doilea an de la lansarea sistemului. Pentru 2010, statul a decis în cele din urmă să majoreze contribuţia la pilonul II la 2,5%. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să sisteze din acest an virarea a 2% din venitul brut al salariaţilor către sistemul de pensii private obligatori (pilon II), urmând să se ajungă la un nivel al contribuţiei de doar 0,5% în acest an. În programul iniţial pe care se bazau investitorii la lansarea pilonului II de pensii în România, nivelul cotribuţiei la pensiile private obligatorii urma să se majoreze cu 0,5 puncte procentuale în fiecare an, începând din 2009, până ce urma să ajungă la 6% din salariul brut al participanţilor într-un interval de opt ani.