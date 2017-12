Reducerea deficitului bugetar, dificilă

Reducerea deficitului bugetar la sub 3% până în 2012 va fi dificil de realizat dacă nu se îndeplinesc anumite condiţii, potrivit proiectului programului de convergenţă. „Dacă reluarea creşterii economice se dovedeşte temporară iar performanţele economice semnificativ inferiorare scenariului de bază, ajustarea deficitului la 3% din Produsul Intern Brut (PIB) în anul 2012 devine dificil de realizat. Similar, dacă activitatea economică este mai viguroasă, stabilizatorii automaţi vor permite ajustarea mai rapidă a dezechilibrelor fiscale”, se arată în proiectul programului de convergenţă al României pentru perioada 2009-2012, document redactat în luna februarie 2010. Pentru acest an, Guvernul are o proiecţie de creştere economică de 1,3%, însă, într-un scenariu de risc, PIB ar putea avansa doar cu 0,2%.