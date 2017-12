Reducerea numărului de paturi şi a specialiştilor – „fenomen” naţional

Preşedintele Sindicatului Medicilor ESCULAP şi vicepreşedintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România, dr. Dan Pereţianu, apreciază că reducerea numărului de paturi din spitale ar atrage cu sine o serie de disponibilizări în sectorul medical. “Oficialii vor să reducă numărul de paturi din spitale din cauza creşterii numărului de internari din unităţile medicale. În ultimii 12 ani, deşi starea de sănătate a românilor s-a îmbunătăţit, s-a dublat numărul de internari din spitale. Dacă spitalul are un număr mare de paturi, înseamnă că acel spital are o calitate mai bună. Un spital este plătit mai bine dacă are mai multe paturi, iar dacă diminuezi acest număr, Casa de Asigurări va plăti spitalului cu mai puţini bani. Cei care gestionează sistemul nu cunosc ce înseamnă această reducere. Implicit, când ceri reducerea paturilor, faci şi disponibilizări”, a declarat dr. Peretianu. El susţine că în cazul în care se va ajunge la reducerea numărului de paturi şi la disponibilizări, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a-i consulta pe sindicalişti.