Reducerea TVA înseamnă reducerea evaziunii

Prezent la Constanţa, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că un TVA de 9% pentru alimente „este un angajament politic” care va deveni realitate de la 1 ianuarie 2013. „FMI nu impune politicile pe care să le ia Guvernul României, dar are o întrebare: de unde acoperiţi eventualele pierderi? Aşa cum am calculat, în momentul de faţă, cred că putem vorbi de venituri suplimentare prin combaterea evaziunii fiscale. Calculele pe care le avem arată, numai în zona de panificaţie, venituri suplimentare de 20-30% dacă am avea un TVA redus pe tot lanţul de producţie - mă refer şi la cereale, dar şi la morărit şi panificaţie”, a declarat ministrul Agriculturii. El a precizat că, în prezent, evaziunea fiscală în domeniul panificaţiei este de 60%, aceasta crescând atunci când TVA a fost majorat de la 19 la 24%.