Dan Voiculescu îl contrazice pe Călin Popescu Tăriceanu pentru afirmaţiile făcute referitoare la reducerea TVA pentru alimentele de bază, susţinând că această scădere este benefică pentru România, iar conform unor calcule ”veniturile PIB ar putea creşte cu cel puţin un miliard de euro anual”. ”Domnul Tariceanu şi-a exprimat astăzi anumite rezerve referitoare la reducerea TVA pentru alimentele de bază. Este dreptul domniei sale dar, pentru a informa complet asupra acestei teme, fac câteva precizări: 1. În majoritatea statelor europene, TVA-ul la alimente este redus; câteva exemple: Germania 7%, Cehia 5,7%, Marea Britanie zero. Dacă unii nu înţeleg sau nu sunt de acord cu această abordare europeană, nu înseamnă că măsură în sine nu rămâne foarte necesară şi pentru România”, scrie Voiculescu pe blogul său. În acest context, Voiculescu mai explică faptul că reducerea TVA-ului pentru alimentele de bază este necesară deoarece ”se estimează că peste 50% din piaţa uleiului şi a laptelui este nefiscalizată” iar prin această scădere ”poate fi încurajată disciplina fiscală”. ”În prezent, se estimează că peste 50% din piaţa uleiului şi a laptelui este nefiscalizata. La pâine aproape 70%. Taxele mai mici vor încuraja disciplina fiscală. Dacă am atrage doar 30% din piaţa subterană în zona fiscalizată, veniturile în PIB ar putea creşte cu cel puţin 1 miliard de euro anual”, susţine fondatorul PC. Un alt punct susţinut de Voiculescu este că ”reducerea TVA la alimentele de bază va determina scăderea preţurilor de achiziţie a acestor produse”, precizând astfel că ”există metode fiscale prin care poate garanta că producătorii nu vor transforma reducerea taxei în profit”. ”Aşadar, respectând dreptul fiecăruia la opinie, consider că reducerea TVA la alimentele de bază rămâne o măsură vitală pentru combaterea economiei subterane, încurajarea consumului şi asigurarea dreptului fundamental la hrană pentru care se zbat zilnic milioane de romani”, mai afirmă acesta. Recent, Călin Popescu Tăriceanu s-a arătat sceptic că reducere TVA ar avea efecte benefice pentru economie.