“Reducerea TVA pentru alimente de bază la 5%, necesară pentru evitarea scumpirii acestora“

Deputatul PSD Ioan Stan a declarat, vineri, că pîinea nu va putea fi asigurată din producţia autohtonă a acestui an. În opinia sa, pentru a preveni scumpirea acesteia, dar şi a altor alimente de bază, trebuie diminuat TVA la 5%, Guvernul avînd resurse pentru acest lucru. Deputatul Stan, care este membru al Comisiei de agricultură, a explicat că dacă în anul 2006, preţul grîului era de 100-110 dolari/tonă, în prezent, acesta a ajuns la 170 de dolari/tonă şi sînt şanse să treacă de 200 de dolari/tonă. El a mai afirmat că, anual, România are nevoie de aprox. cinci milioane de tone de grîu şi că, potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, în acest an va fi o producţie de trei milioane de tone, la care se adaugă 800.000 de tone de grîu din producţie neraportată. Potrivit lui Stan, în condiţii normale, cînd sînt suficiente celelalte alimente, consumul de grîu pentru panificaţie este de 3,5-3,7 milioane de tone anual, la care se adaugă un necesar de 500.000 de tone de grîu pentru sămînţă şi 600.000 de tone pentru furaje. El a precizat că PSD propune scăderea TVA la 5% şi pentru lapte, carne, ulei şi zahăr, iar Guvernul are resurse să facă acest lucru. Reprezentanţii firmelor de morărit şi panificaţie au declarat că recolta redusă de grîu din acest an, reprezentînd circa jumătate faţă de anul trecut, va determina creşterea preţului pîinii şi produselor de panificaţie, treptat, cu 5-6% pentru început şi cumulat 30-40% pînă la sfîrşitul anului. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, centralizate după finalizarea recoltării pe o suprafaţă de 91% din terenurile cu aceste culturi, producţia de grîu şi secară a scăzut la jumătate faţă de 2006, la circa 2,6 milioane de tone.