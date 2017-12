Reduceri de dobânzi la credite

Intesa Sanpaolo Bank a scăzut cu un punct dobânda efectivă la creditele cu ipotecă în lei şi în euro pentru persoanele fizice, prin reducerea marjei fixe cu peste un punct la împrumuturile în valută şi cu 0,5 puncte procentuale la finanţările în monedă naţională, potrivit unui anunţ al băncii. Intesa Sanpaolo Bank are în prezent o marjă de dobândă la euro de 6,10% pe an pentru creditele ipotecare, în scădere cu 1,15 puncte, şi de 7,10% pe an la cele de nevoi personale cu ipotecă, în scădere cu 0,90 puncte procentuale. La acestea se adaugă rata dobânzii interbancare Euribor la 3 luni. În acelaşi timp, pentru lei, marja de dobândă este de 3% pentru creditele ipotecare, cu 0,5 puncte sub rata anterioară, şi de 3,25% la cele de nevoi personale cu ipotecă, cu o scădere similară. De asemenea, se adaugă rata dobânzii interbancare Robor la 3 luni. După aceste modificări, dobânzile nominale practicate de bancă la creditul ipotecar sunt de 6,77% pe an la euro şi 11,27% la lei. La creditele de nevoi personale cu ipotecă, banca practică o rată nominală de 7,77% la euro şi 11,52% la lei.