Reduceri la biletele pentru Bryan Ferry

Ultimele bilete pentru concertul lui Bryan Ferry de la Bucureşti mai pot fi achiziţionate la preţuri reduse doar până duminică, online, de pe eventim.ro şi din reţelele magazinelor Germanos, Orange, Vodafone, Domo, din librăriile Humanitas şi Cărtureşti. Tichetele sunt disponibile la următoarele categorii de preţ: 100, 140, 180, 240 şi 300 lei. Începând de luni, acestea vor costa: 120, 160, 210, 280 şi 350 lei.

Renumitul muzician, textier şi compozitor britanic Bryan Ferry, membru fondator al legendarei trupe Roxy Music şi autor al unor hituri precum \"Slave To Love\", \"Don\'t Stop the Dance\", \"More than This\", \"Shameless\", \"One Night\" sau \"Avalon\", va concerta pentru prima dată în România, pe 1 mai, la Sala Palatului din Bucureşti. Evenimentul promovează noul material discografic al artistului, lansat în toamna anului trecut. Intitulat \"Olympia\", albumul conţine atât piese înregistrate alături de foştii colegi din Roxy Music, cât şi colaborări cu artişti renumiţi precum David Stewart (Eurythmics), Johnny Greenwood (Radiohead), Flea (Red Hot Chilly Peppers), Scissor Sisters, Groove Armada şi David Gilmour (Pink Floyd). Pe disc figurează şi două coveruri: o adaptare emoţionantă a piesei cantautorului Tim Buckley, \"Song to the Siren\" şi o versiune uimitoare a hitului trupei de rock psihedelic Traffic - \"No Face, No Name, No Number\". Pe coperta albumului apare celebrul model Kate Moss, într-o fotografie inspirată de tabloul cu acelaşi nume al impresionistului Edouard Manet.

Bryan Ferry este considerat unul dintre cei mai importanţi muzicieni britanici din toate timpurile. A devenit faimos încă din anii ’70, pentru vocea suavă şi melancolică, pentru prezenţa scenică impecabilă, eleganţa şi stilul vestimentar inconfundabil.