Reduceri şi facilităţi la Complexul Muzeal

LECŢII ÎN AER LIBER PENTRU ELEVI Copiii care studiază în unităţile de învăţământ din judeţul Constanţa şi care vor să viziteze Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de intrare, pentru grupurile organizate. Directorul CMSN, Adrian Bâlbă, a explicat că reducerea este aplicată la biletul perceput pentru copii, adică jumătate din preţul pentru adulţi. Mai mult, directorul a declarat că nu este vorba de o reducere care să fie aplicată doar în perioada sezonului estival, ci în toată perioada anului. „Această reducere este aplicată pentru a atrage grupurile de copii din toate unităţile de învăţământ, nu doar pentru vizite, ci şi pentru lecţii ce pot fi ţinute aici. Profesorii îşi pot susţine lecţiile aici şi cred că va fi mult mai util pentru elevi. Le vom pune la dispoziţie şi o sală de conferinţe şi, atunci când va fi nevoie, un muzeograf le va răspunde la întrebări. Acest proiect este în afara programelor derulate de Consiliul Judeţean Constanţa“, a declarat Bâlbă.

PREŢ SPECIAL PENTRU MICROREZERVAŢIE Mai mult, în baza unui acord încheiat între CMSN şi unităţile de turism, turiştii veniţi pe litoral prin agenţii pot primi un voucher în baza căruia vor avea reducere de 25% la CMSN. În plus, de aprox. o lună, constănţenii şi turiştii care doresc să viziteze doar Microrezervaţia pot plăti bilet doar pentru acest sector. „Existau multe persoane care se întorceau de la poartă pentru că doreau să meargă doar la o plimbare prin Microrezervaţie cu copiii. Spectacolele cu delfini sunt urmărite de două sau de trei ori pe an de aceleaşi persoane şi nu exista disponibilitate pentru a plăti un bilet întreg din moment ce nu intrau să vadă spectacolul sau demonstraţia de la Planetariu. Existau cereri şi am răspuns acestora. Vrem ca vizitatorii să ne calce pragul în toată perioada anului, nu doar în sezonul estival“, a mai spus Bâlbă. Preţul biletului pentru un adult, pentru o plimbare prin Microrezervaţie, este de 10 lei, iar pentru un copil, de cinci lei.