Reduceri spectaculoase la Târgul de Turism. Promovări inedite!

Regiunile turistice din România se promovează cum știu mai bine la Târgul de Turism care are loc în perioada 25 - 28 februarie la Romexpo, la București. Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) promovează România în cadrul unui stand amenajat aflat în incinta Romexpo. „Pentru ediția de primăvară a celei mai importante manifestări expoziționale de profil din țara noastră, am ales să promovăm România într-o manieră unică. Astfel, în standul ANT, vizitatorii vor putea descoperi o casă transilvăneană care va găzdui Ambasadorii Turismului Românesc (ATR), povești despre Constantin Brâncuși, meșteșugari, produse tradiționale, legende transilvănene, personalități care s-au remarcat pentru acțiunile lor de promovare a valorilor autohtone, iar surprizele vor continua pe tot parcursul celor 4 zile de târg”, a declarat președintele ANT, Anca Pavel Nedea. Ea a adăugat că intenția ANT este ca începând din acest an să asocieze imaginea României cu valorile sale umane, culturale, științifice, artistice. ”Suntem convinși că este începutul promovării României într-o manieră unitară, cu focus pe adevăratele repere autohtone”, a afirmat Anca Pavel Nedea. Spre exemplu, regiunea Transilvaniei va organiza evenimentul Transilvania Day, în cadrul căruia vor fi prezentate momente artistice create special din această zonă a țării.

La evenimentul „Ziua Brâncuși” vor participa: președintele ANT, Anca Pavel Nedea, Oana Pellea, ATR, Cristina Chiriac, promotor al iei, Ovidiu Popescu, reprezentant al Fundației ”Acasă la Brâncuși”, și Nicolae Voiculeț, ATR, care va susține un moment artistic cu origini oltenești, interpretat la nai. De asemenea, vor fi organizate degustări de produse tradiționale românești din zona Mărginimea Sibiului, dar și o sesiune excepțională de autografe oferită de Ilie Năstase, ATR.

CUM SE PROMOVEAZĂ LITORALUL La rândul său, litoralul românesc îi va atrage pe turiștii din întreaga țară așa cum i-a obișnuit până acum: cu petreceri, distracție, muzică și tradiții dobrogene. Din activitățile organizate de Asociația Litoral - Delta Dunării fac parte petrecerea ”Mamaia Dreams & Sensations” cu DJ, demonstrație de preparare cocktailuri, prezentarea tradițiilor gastronomice dobrogene, muzică grecească - Ionuț Galani și Ansamblul de dansuri grecești Asteria, dar și dansuri populare cu Ansamblul ”Mugurelul” din Cernavodă și Ansamblul ”Nunta Zamfirei” Eforie Nord. Agenţiile de turism participante la Târgul de Turism al României au reduceri de până la 50% pentru destinaţiile externe şi cu 25-30% pentru litoralul românesc. La eveniment vor participa peste 280 de participanţi din 15 ţări - Albania, Bulgaria, Croaţia, Egipt, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Palestina, Polonia, România, Serbia, Spania, Turcia şi Ungaria.