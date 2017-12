Reducerile „pe analiză” ale lui Funeriu

Desfiinţarea a peste 4.240 posturi din structura centrală şi unităţile deconcentrate ale MECTS, dintre care 2.269 ocupate, este urmare a unei analize punctuale a fiecărui caz în parte, fiind redus ceea ce nu era funcţional, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. \"Vreau să spun că am analizat bob cu bob fiecare caz în parte. Toate reducerile care au fost făcute şi care urmează au fost analizate punctual. Fiecare instituţie a fost analizată pe funcţionalitate. Am redus ceea ce nu era funcţional. Apoi am înaintat Executivului spre aprobare hotărârea de Guvern potrivit căreia numărul de posturi din structura centrală şi unităţile deconcentrate ale Ministerului Educaţiei a fost redus, cu 4.246 de locuri, dintre care 2.269 ocupate şi 1.977 vacante\", a precizat ministrul Funeriu. El a mai spus că restrângerea posturilor vizează inclusiv Casa Corpului Didactic şi inspectoratele şcolare. Economia totală rezultată din desfiinţarea acestor posturi este estimată la 90 milioane lei anual, a arătat Funeriu. Ministerul Educaţiei a informat, vineri, că, în perioada ianuarie - iulie, ministrul Daniel Funeriu a făcut economii de 142.000 lei cu cheltuielile salariale destinate angajaţilor din cadrul Cabinetului. În perioada respectivă, schema de personal a Cabinetului ministrului a fost ocupată, în medie, în proporţie de 50-60%. Potrivit legii, un ministru are dreptul la 13 posturi în cadrul propriului aparat de lucru, arată ministerul. Hotărârea de guvern asigură şi cadrul legal pentru desfiinţarea a 15.000 posturi din sistemul de învăţământ, conform deciziei anterioare a Guvernului, măsură care va fi aplicată începând cu noul an şcolar. În legătură cu restructurarea Ministerului Educaţiei, Funeriu a spus că după procesul de restructurare, aparatul de lucru al instituţiei este corect dimensionat. \"Obiectivul primar al ministerului este creşterea oportunităţilor educaţionale ale copiilor şi cheltuirea eficientă a fondurilor publice. Cred că după această restructurare, aparatul de lucru al ministerului este corect dimensionat şi ne pregătim intens pentru începerea noului an şcolar\", declara ministrul Educaţiei după şedinţa de Guvern de joi.