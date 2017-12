Reese Witherspoon a cumpărat casa lui Steven Segal

Actriţa americană Reese Witherspoon a achiziţionat locuinţa din Los Angeles a actorului Steven Segal, pentru şapte milioane de dolari. Actriţa se mută din casa pe care o împărţea cu fostul său soţ, actorul Ryan Phillippe, de care s-a despărţit în 2007 şi cu care are doi copii Ava, de 11 ani, şi Deacon, de 7 ani, pentru a se muta în locuinţa din Los Angeles. Proprietatea, care are peste 1.850 de metri pătraţi, este situată în zona Brentwood a oraşului. Casa are şapte dormitoare, nouă săli de baie, o piscină, dar şi un templu budist. Printre vecinii lui Reese Witherspoon se numără prezentatoarea de televiziune Chelsea Handler, Arnold Schwarzenegger şi Gisele Bundchen cu soţul său, Tom Brady.