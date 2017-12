Reese Witherspoon, accidentată de o maşină

Actriţa americană Reese Witherspoon a fost lovită de o maşină, miercuri, în timp ce făcea jogging în localitatea Santa Monica, lângă Los Angeles, iar în prezent se află la ea acasă şi se recuperează. Poliţia din Los Angeles a descris incidentul drept minor. Reese Witherspoon nu a fost rănită grav iar sănătatea nu i-a fost pusă în pericol. Aceasta a fost dusă la spital, pentru un consult amănunţit, dar a fost externată după câteva ore. Reese Witherspoon a fost rănită de o şoferiţă neatentă, în vârstă de 84 de ani. Actriţa a vrut să traverseze strada iar şoferiţa a accidentat-o pentru că nu a oprit la timp. Venerabila şoferiţă a fost amendată.

În vârstă de 35 de ani, Reese Witherspoon este câştigătoarea premiului Oscar în 2006, graţie rolului June Carter Cash din filmul ”Walk the Line / Povestea lui Johnny Cash”. În prezent, actriţa lucrează la proiectele ”Around the World in 80 Dates” şi ”Bell Witch”. Nu este însă clar dacă aceste filmări vor avea de suferit.