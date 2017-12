Actriţa americană Reese Witherspoon este însărcinată şi aşteaptă primul ei copil cu cel de-al doilea soţ, impresarul Jim Toth, potrivit unor informaţii apărute în presa americană. Actriţa în vârstă de 35 de ani a fost văzută luni, ieşind dintr-o clădire din Los Angeles, în care îşi au sediile mai multe clinici medicale, arătând foarte bucuroasă. În aceeaşi clădire îşi are cabinetul un renumit medic ginecolog american, frecventat de numeroase vedete însărcinate de la Hollywood. Reese Witherspoon şi Jim Toth, un agent de la Hollywood în vârstă de 40 de ani, s-au căsătorit la sfârşitul lunii martie. Cei doi au început să se întâlnească în ianuarie 2010, la scurt timp după ce Reese Witherspoon s-a despărţit de actorul Jake Gyllenhaal, după o relaţie de trei ani şi s-au logodit pe 28 decembrie anul trecut.

Reese mai are doi copii, Ava, în vârstă de 11 ani şi Deacon, în vârstă de 7 ani, cu fostul ei soţ, actorul Ryan Phillippe. Actriţa americană a declarat în mai multe ocazii că îşi doreşte mai mulţi copii. Jim Toth, despre care presa americană afirmă că a devenit un foarte bun tată adoptiv pentru Ava şi Deacon, nu are alţi copii. Reese Witherspoon, câştigătoarea premiului Oscar în 2006, graţie rolului June Carter Cash din filmul ”Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash”, a fost căsătorită timp de şapte ani cu actorul Ryan Phillippe, partenerul ei din ”Tentaţia seducţiei / Cruel Intentions” (1999). Cei doi au divorţat în 2006 şi au împreună doi copii, Ava, născută în septembrie 1999 şi Deacon, născut în octombrie 2003.

În 2008, actriţa a jucat alături de Vince Vaughn în comedia ”De Crăciun nu stăm acasă!” şi şi-a împrumutat vocea unuia dintre personajele din filmul de animaţie ”Monsters vs. Aliens”. În prezent, actriţa lucrează la proiectele ”Around the World in 80 Dates” şi ”Bell Witch”.