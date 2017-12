Reese Witherspoon va produce şi juca în viitorul său film

Încoronată timp de un an de zile cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, vedeta americană pare să fii prins gustul puterii în Cetatea Filmului. Reese Witherspoon lucrează la un nou proiect în dublă ipostază de actriţă şi producătoare. Acţiunea filmului “Rule #1” este concentrată în jurul unei femei din New York care se împrieteneşte cu o tînără portoricană. Compania Fox Searchlight a cumpărat scenariul de la Terrel Seltzer, care a scris comedia “How I Got Into College” şi a fost co-autor al comediei romantice “One Fine Day”, cu George Clooney şi Michelle Pfeiffer.

Reese Witherspoon şi-a luat o vacanţă de un an de zile. Cel mai recent film al său a fost comedia romantică a “Four Christmases” şi vocea ei a fost folosită pentru unul dintre personajele din filmul de animaţie “Monsters vs. Aliens”. Revenită pe platourile de filmare, în prezent, actriţa filmează de zor două producţii “Around the World in 80 Dates” şi “Bell Witch”.