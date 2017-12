Refacerea sistemului de irigații ar costa 1% din PIB! Nu mai bine am fi avut grijă de el când încă exista?

Vă mai aduceţi aminte de ANIF - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, care avea grijă, pe lângă alte lucruri, şi de întreg sistemul de irigaţii şi pompare din România? Ei bine, acel sistem de irigaţii nu mai există. Din cauza bunului managament al aparent nesfârşitelor Guverne Boc, oamenii au fost daţi afară de la ANIF, instalaţiile care acopereau aproape întreaga suprafaţă agricolă a României au fost lăsate în părăsire spre a fi furate, bucată cu bucată, de hoţii de fier vechi sau, în unele cazuri - am avut şi la Constanţa - vândute chiar de paznici. Ce nu s-a furat a rămas în paragină şi s-a distrus iremediabil. Aşadar, autorităţile, în loc să aibă grijă de una dintre componentele esenţiale ale agriculturii româneşti - sistemul de irigaţii şi cel de pompare, a preferat să ignore cu desăvârşire acest aspect, în goana după cât mai mulţi bani şi cât mai multe tunuri. Dar asta o ştiţi. Ce nu ştiţi este că, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din Produsul Intern Brut (PIB) pentru refacerea sistemului de irigații. Vă daţi seama cam cât s-a furat dacă este nevoie de un procent anume din PIB pentru a pune la loc ce s-a distrus din ’89 încoace? „O soluție pentru refacerea sistemului de irigații o reprezintă parteneriatele public-private și avem investitori care sunt interesați. De asemenea, consider că România ar trebui să aloce în fiecare an un procent din PIB pentru refacerea acestui sistem. Concret, e nevoie de un acord politic pentru ca bugetul 2016 până în anul 2020 să aibă în plus față de ce are acum un anumit procent din PIB, astfel încât să putem să realizăm din fonduri de la bugetul de stat și această componentă, fără de care apa nu poate fi mai ieftină. Totodată, la nivelul țării sunt în desfășurare 130 de proiecte de refacere a sistemului de irigații, cu o valoare de 140 milioane de euro. Avem un termen ca până la 30 septembrie să se finalizeze investițiile, pentru ca până la sfârșitul acestui an să putem să solicităm fondurile de la Comisia Europeană”, a afirmat ministrul.