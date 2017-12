Referendum în țara elefanților: „Vă place viața?“ DA/NU

13:05:25 / 25 Ianuarie 2017

O caracterizare corecta a clasei politice romanesti:

" hazna de clasă politică" si, mai ales, a actiunilor mai mult decat neinspirate a PSD, sau mai exact ale lui Dragnea (pentru ca la acest moment nu cred ca cineva din partid poate spune si altceva in afara de "Da, sa traiti") ... desi nu aveam sperante la obictivitate 100%, va apreziez articolul macar pentru semi-obiectivitatea de care ati dat dovada in redactarea lui ... scrieti "că social democrații s-au îmbătat cu apă rece considerând că votul a fost unul pro-PSD și nu au înțeles că a fost unul anti-Iohannis - PNL - Cioloș" ... domnule Marin, il uitati pe Soros, uitati sa mentionati campania josnica dusa de cele doua televiziuni obediente impotriva lui KLAUS, jULIEN SI CLOTILDE, impotriva celor care nu au nume si prenume dacice, asa cum este shhaideh! nici diavolul in persoana nu a fost mai hulit decat cei enumerati anterior asa ca nu era evident ca romanii neaosi vor vota contra satanei? ca "noi nu ne vindem tara" desi ea e vanduta deja si nimeni nu ne spune exact cat ne mai apartine? Si DA, domnule Marin, acest referndum este necesar si poate avea orice tema, inclusiv cea referitoare la acceleratia gravitationala sau la teorema lui Pitagora ... de ce? pentru simplu motiv ca romanii onesti (indiferent de afinitatea politica) stiu ce reprezinta de fapt acest referendum si ca, dincolo de orice rezultat care oricum este consultativ, conteaza participarea si mesajul transmis partidului aflat la guvernare si anume: Vedeti-va de treaba, puneti in practica programul de guvernare promis insa nu modificati codul penal in interesul propriu pentru ca veti fi spulberati!