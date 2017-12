Referendum otrăvit pentru debarcarea lui Tusac

În PD-L Constanţa, promovarea tinerilor reprezintă o poveste de adormit copiii. În concepţia unor lideri locali, precum Zanfir Iorguş, sîngele proaspăt reprezintă o simplă figură de stil. În fapt, primenirea partidului se face pe anumite criterii de grup sau gaşcă, aplicîndu-se vechea deviză. Aia cu dai în fabrici şi uzine. Cine nu e cu mine… Diverşi şefi de organizaţii au trecut la revizuirea cadrelor după criterii arbitrare, mai bine zis, personale, care nu au nicio legătură cu competenţa sau capitalul profesional. Aşa se întîmplă, de pildă, de o bună bucată de vreme, în PD-L Mangalia, unde se fac transfuzii masive de sînge iorguşian. Domnia sa vrea să se asigure că, de acum încolo, racolînd doar simpatizanţi de-ai săi, nimeni nu o să-i mai sufle în front! Iniţial, Zanfir Iorguş a spus că acceptă funcţia de preşedinte interimar al PD-L Mangalia doar pînă la încheierea alegerilor locale şi parlamentare. Cu toate că, sincer vorbind, nu am înţeles de ce era nevoie de “sacrificiul său suprem” în condiţiile în care, după cum ştie toată lumea, existau structuri de conducere alese democratic! Perioada de tranziţie, stabilită arbitrar de Elena Udrea sau alt personaj influent de la Bucureşti, a trecut şi, în mod firesc, preşedintele de drept al organizaţiei ar fi trebuit să reintre în drepturi pînă la alegerile de după marele examen prezidenţial, cînd, în opinia mea, se vor schimba multe pe eşichierul politic local. Pînă atunci, PD-L Mangalia, organizaţia cea mai agitată din teritoriu, va fi alimentat cu sînge proaspăt iorguşian, singurul în măsură să asigure unitatea de monolit atît de mult dorită de domnia sa. Mai ales că dînsul mizează pe un referendum rapid, care să schimbe raportul de forţe în Consiliul Local. Visul său de aur este dominat de eventuala capitulare a primarului Claudiu Tusac, pe care speră să-l debarce, după cum am scris încă din vara anului trecut, printr-un referendum. Liderul interimar al pedeliştilor mangalioţi nu-i poate ierta lui Tusac “impertinenţa” de a fi cîştigat, cît se poate de democratic, alegerile locale din 2008. Şi dacă tot le-a cîştigat, nu-i aşa?, măcar să fi acceptat să stea la coada căruţei sale! E limpede că domnul Iorguş nu a revenit, în această privinţă, la sentimente mai bune. Dacă nu va reuşi să-l “extermine” direct pe Tusac, împotriva căruia s-a declanşat o campanie de strîngeri de semnături, sigur, o să încerce să “dinamiteze” Consiliul Local, aflat şi aşa în prag de dizolvare… Sîngele proaspăt este necesar pentru stimularea spiritului revoluţionar de cartier într-o posibilă nouă aşezare politică în teritoriu, schemă care, în aspiraţiile sale personale, trebuie să fie dominată de consilierii pedelişti. Zanfir Iorguş se bazează pe iluziile celor care speră ca, după eventuala debarcare a lui Claudiu Tusac, să se întoarcă la locurile lor călduţe de altădată. Cred sincer că şi Zanfir Iorguş, la rîndul său, regretă mai mult ca niciodată că a pierdut alegerile locale. Statutul de parlamentar e unul de faţadă, nu-ţi conferă mari puteri decizionale, aşa că, în anumite situaţii, are efectul unei frecţii la un picior de lemn. După trei mandate petrecute în fruntea Primăriei Mangalia, e greu să stai pe tuşă, mai ales cînd noul ales nu te bagă în seamă. Nu ştiu ce mă face să cred că domnul Iorguş s-ar lepăda repede de straiele parlamentare pentru a candida din nou pentru funcţia de primar… În aceeaşi notă însă, sînt sigur, că, în ciuda siguranţei pe care o afişează, s-ar putea să nu se mai aleagă cu nimic… Se ştie bine ce se întîmplă cu cel care aleargă după doi iepuri… Beţia puterii provoacă de multe ori o mahmureală din care te trezeşti cu greu. Anul trecut, în preajma alegerilor locale, a avut surpriza să se trezească în spate cu un candidat tînăr. E vorba de Dan Moldovan, cel care, din acest motiv, a intrat definitiv în dizgraţia domnului deputat. Cu alte cuvinte, cum a avut Moldovan tupeul de a-l concura la o funcţie pe care o considera moştenirea sa de drept?! Acelaş Dan Moldovan, înjurat la scenă deschisă de susţinătorii lui Iorguş, a obţinut şapte voturi, faţă de nouă ale lui Zanfir, în preselecţia făcută de partid pentru alegerile parlamentare. În aceste condiţii, îmi este greu să cred că Dan Moldovan va avea o viaţă uşoară în PD-L Mangalia. Deocamdată, să urmărim ce vrăji o să mai facă Iorguş în Consiliul Local Mangalia…