Referendumul a eşuat, Mihai Ghimpu va dizolva Parlamentul

Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat că este obligat de Constituţie să dizolve Parlamentul, într-o intervenţie televizată în care şi-a exprimat opinia cu privire la motivele prezenţei slabe la referendum. Totodată, şi ceilalţi lideri ai Alianţei şi-au exprimat dezamăgirea faţă de rezultatele referendumului, afirmând că ei sunt cei vinovaţi pentru aceste rezultate. Premierul Vlad Filat, liderul Partidului Democrat-Liberal (PDLM), a declarat că prezenţa slabă la scrutin se datorează lipsei unui mesaj coerent, care ar fi fost necesar să vină din partea tuturor actorilor politici. O influenţă a avut şi apelul la boicotare din partea comuniştilor, a spus el. Prim-vicepreşedintele Parlamentului, Serafim Urechean, liderul Alianţei Moldova Noastră (AMN), a declarat că şi-a pierdut încrederea în tot. Marian Lupu, liderul Partidului Democrat (PD), a declarat că anumiţi lideri din cadrul Alianţei au încercat să aducă în prim plan idei care nu reprezintă priorităţi pentru ţară. Oamenii nu au înţeles mesajul, a subliniat el. În consecinţă, preşedintele interimar Mihai Ghimpu a anunţat că a cerut Curţii Constituţionale să stabilească dacă sunt întrunite circumstanţele pentru dizolvarea Parlamentului. Doar după ce se va primi un răspuns de la Curtea Constituţională şi după un dialog cu partenerii externi şi interni se va putea vorbi despre anticipate, susţin liderii AIE. Potrivit legii, Curtea Constituţională urmează ca într-un termen de zece zile să ofere un răspuns şefului statului.

Aproximativ 30% din populaţia cu drept de vot din R. Moldova s-a prezentat, duminică, la urne, la referendumul pentru modificarea Constituţiei, potrivit informaţiilor făcute publice luni dimineaţă, de Comisia Electorală Centrală de la Chişinău. În consecinţă, referendumul nu va fi validat, întrucât nu s-au prezentat 33% din alegătorii moldoveni, aşa cum prevede legea. Rezultatele referendumului, prezentate luni, arată că 87,5% (682.208) dintre cetăţenii cu voturi valabil exprimate s-au pronunţat în favoarea modificării Constituţiei, astfel încât preşedintele să fie ales prin votul direct al populaţiei, iar 12,5% (97.440) au fost împotrivă. Datele prezentate luni dimineaţă de CEC nu includ şi voturile de la ambasade. În aceste condiţii, dacă procentele nu vor fi modificate semnificativ, astfel încât prezenţa la urne să depăşească 33%, referendumul va fi invalidat.

Liderul comuniştilor moldoveni (PCRM), Vladimir Voronin, s-a declarat “foarte mulţumit de nivelul extraordinar de conştiinţă şi reponsabilitate de care a dat dovadă populaţia”, adăugând că “acesta este rezultatul activităţii de ani de zile a PCRM şi nu din timpul campaniei”. Liderul PCRM a făcut aceste declaraţii în timp ce Comisia Electorală Centrală prezenta ultimele date ale referendumului. În aceste condiţii, Voronin consideră că simplificarea procedurii de alegere a preşedintelui nu are rost. Potrivit lui Voronin, PCRM este pregătit să susţină modificarea Constituţiei în varianta propusă anterior de formaţiune, “însă doar după alegerile parlamentare anticipate”. Vladimir Voronin a declarat că observatorii PCRM au depistat numeroase nereguli la referendum, precizând că nu vor fi depuse plângeri pentru că plebiscitul nu va fi validat. Liderul PCRM a acuzat AIE că a folosit resurse administrative la referendum. Voronin îl acuză pe Mihai Ghimpu că tolerează, de la 16 iunie, uzurparea puterii în stat, pedepsită cu închisoare până la 25 de ani. “Este clar că el o să prezinte un certificat despre starea sănătăţii. Noi ştim ce probleme are dânsul cu sănătatea şi n-o să mai nimerească la puşcărie”, afirmă Voronin.