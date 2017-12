Refinanţarea îi ţine pe datornici în ghearele băncilor

• MAI PROFITABIL DECÂT EXECUTAREA SILITĂ • În urmă cu puţină vreme, adunarea cât mai multor dări lunare era un adevărat sport extrem pentru constănţeni. Credit bancar, la care se adăuga şi un card de cumpărături „gratis”, un televizor şi un frigider cumpărate cu „rate fixe”, plus telefon mobil luat la ofertă, cu un abonament mai scump decât rata la o maşină - toate aceste datorii făceau parte din rutina financiară a oamenilor obişnuiţi. Timpul a trecut, iar dările au devenit din ce în ce mai greu de suportat, pe măsură ce salariile s-au micşorat şi leul s-a depreciat. În replică, bancherii au conceput un nou tip de împrumut care să-i „ajute” pe clienţi să nu declare faliment - refinanţarea. Creditul de refinanţare presupune contractarea unui împrumut nou, care să acopere datoriile lunare ale solicitantului şi să le reeşaloneze pe o perioadă mai lungă. În consecinţă, clientul va plăti o singură rată, mai mică, dar suma rambursată la final va fi mai mare. „Refinanţarea şi restructurarea creditelor sunt soluţii preferate în această perioadă, pentru că bancherii nu se mai grăbesc să execute silit clienţii, întrucât garanţiile imobiliare şi bunurile recuperate nu se vând chiar atât de rapid. În plus, valorile la care sunt scoase la licitaţie sunt mult diminuate. Recuperezi mai mulţi bani dacă reeşalonezi un credit, cât timp clientul plăteşte”, a explicat un consultant de credite dintr-o bancă locală de talie medie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

• REFINANŢARE ŞI BANI DE CHELTUIALĂ • În ultima perioadă, mai multe bănci au ieşit pe piaţă cu oferte noi pentru credite de refinanţare, cele mai recente soluţii aparţinând celor de la Alpha Bank şi Banca Românească. Astfel, Alpha Bank a lansat creditul All in 1, cu care clienţii îşi pot consolida împrumuturile deţinute la mai multe instituţii financiare într-unul singur, reducându-şi astfel datoria totală lunară cu până la 50%. Valoarea împrumutului poate fi cu până la 20% mai mare decât suma creditelor refinanţate. Produsul acoperă integral soldul creditelor, dobânda acumulată şi costurile aferente (analiză, administrare etc) şi vine în două variante: fără garanţii imobiliare (între 500 şi 10.000 euro, pe cel mult şapte ani) şi cu garanţii (între 10.000 şi 350.000 euro, pe cel mult 25 ani). Spre exemplu, un credit garantat cu ipotecă, în valoare de 30.000 euro, cu dobândă variabilă de 7,557% (Euribor la trei luni plus marja băncii), se traduce în rate lunare de 222,75 euro, în condiţiile în care DAE este de 7,85%. La Banca Românească, împrumutul de refinanţare este disponibil în lei (Robor plus 4,5%) şi euro (Euribor plus 6,5%) şi poate fi cu 15% mai mare decât sumele refinanţate. Creditul se acordă pe maximum 25 ani, suma minimă fiind de 10.000 euro, respectiv 35.000 lei. Împrumutul maxim acordat este de 80.000 euro sau 336.000 lei. Potrivit băncii, la fiecare 10.000 euro împrumutaţi pe 25 ani, rata lunară este de 75 euro. Refinanţarea nu are niciun efect asupra „relaxării creditării” şi revenirii consumului, ci este doar o modalitate prin care instituţiile de credit îşi controlează nivelul creditelor neperformante.