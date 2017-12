Reformă cu scântei în PNL Constanța

15:06:06 / 26 Septembrie 2016

GURA PACATOSULUI ADEVAR GRAIESTE

Declaratiile dlui Dragomir sunt corecte si ,probabil, tardive . Nu era mai usor pentru acest domn presedinte cu gusa plina de idei de ultima ora , sa nu-l fi primit pe Tararache , un neica nimeni , si pe altii ca el in organizatie ? Si in ultimul ceas , se dovedeste ca Dragomir nu a fost si nu este un lider dotat cu calitati de luptator . Pana acum s-a scaldat in apa murdara si calduta a politicianismului de duzina , dovedind, la fel ca Hasotti , lipsa de caracter si principii . Ce au cautat acesti doi oameni in USL ? Cand a criticat Dragomir lipsa de activitate si rezultate a unora ca Manea , care s-a dovedit inferior intelectual elefantului pe care l-a plimbat prin Constanta ? Si ce mare isprava a facut Hasotti cand a candidat pentru functia de primar ? Toti , fara exceptie au servit slugarnic pesedeul .De mult timp acesti oameni trebuiau sa dispara daca PNL ar fi fost un partid serios . Dragomir isi merita soarta daca a ajuns sa se dueleze cu Tararache , c el mai neispravit membru al organizatiei de tineret din fostul PSD . Si Dragomir se mai poate mandri cu destui impostori in organizatie . Nici in ultimul ceas , Dragomir nu are curajul sa faca ceva care sa " repereze " cat de cat situatia din organizatie . Avem convingerea ca e cineva care acum isi rade in barba : Hasotti care si-a vazut implin it visul , in loc de cariera de istoric a realizat o cariera de politicianist rasplatit cu pensii grase .