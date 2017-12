Reformă la Transporturi

Planul de acţiune al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) pentru 2010-2011, conceput în funcţie de recomandările Băncii Mondiale, prevede revizuirea, în această lună, a contractelor de mandat la societăţile monitorizate aflate sub autoritatea ministerului. Pe termen mediu şi lung va fi evaluată introducerea managementului privat, aceste măsuri afectând Căile Ferate Române şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), spun surse din cadrul MTI. De asemenea, vor fi încheiate contracte de performanţă multianuale între MTI şi cele două companii. Bugetarea multianuală în baza indicatorilor tehnico-economici va fi extinsă la toate companiile din subordinea şi sub autoritatea MTI. Planul de acţiune mai cuprinde separarea clară a atribuţiilor MTI faţă de cele ale companiilor din subordine, termenul de finalizare fiind luna martie 2011. Documentul stabileşte, de asemenea, înfiinţarea în acest an a societăţilor de transport feroviar de călători de scurt parcurs şi lung parcurs, condiţionată de realizarea unui cadru legislativ care să echilibreze transportul rutier şi cel feroviar, precum şi să stabilească poziţionarea faţă de sectorul privat. Totodată, va fi creat în alt minister un organism de supraveghere în domeniul feroviar în conformitate cu prevederile directivelor europene, au adăugat sursele din MTI. Tot în zona funcţiilor de reglementare, este prevăzută, până la finele anului viitor, unificarea activităţii de control în trafic prin crearea unei entităţi, organism unic de control care să preia atribuţiile în domeniu ale Autorităţii Rutiere Române, Registrului Auto Român şi CNADNR. Programul de investiţii publice al MTI va fi prioritizat şi raţionalizat prin renunţarea la anumite proiecte şi decalarea termenelor de implementare la altele. La capitolul strategie şi politică din programul MTI sunt prevăzute elaborarea strategiei naţionale de transport multimodal pe perioada 2011- 2020, dar şi întocmirea strategiei generale de transport în conformitate cu politicile europene, cu obiective clare pe termen mediu şi lung, în acord cu Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013 şi cu viitoarea perspectivă financiară în domeniul transporturilor, 2014-2020.