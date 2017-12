Ministerul Justiţiei (MJ) informează că acordul de împrumut încheiat între Banca Mondială şi România pentru finanţarea Proiectului „Reforma sistemului judiciar”, a fost extins cu doi ani printr-un amendament, până la 31 martie 2013, Guvernul adoptând o hotărâre în acest sens. Finalizarea negocierilor, care au durat aproape un an, a fost rezultatul şi a „unei foarte bune colaborări instituţionale între Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Superior al Magistraturii şi Banca Mondială”. În plus, datorită progreselor înregistrate în ultimul an de Ministerul Justiţiei, Banca Mondială a fost de acord să menţină intactă valoarea totală a împrumutului (110 milioane de euro), fără să o reducă la momentul semnării amendamentului la acordul de împrumut. Pe de altă parte, eforturile Ministerului Justiţiei şi cele ale Consiliului Superior al Magistraturii - principalii beneficiari ai împrumutului - trebuie să continue şi în perioada următoare pentru implementarea tuturor măsurilor prevăzute în Acord.