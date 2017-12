Reforma vizează democraţia, nu austeritatea

DISCURSURI Prima zi a Congresului PSD, desfăşurat în perioada 19-20 aprilie la Sala Palatului din Bucureşti, a fost dedicată discursurilor invitaţilor şi reprezentanţilor conducerii cetrale de partid. Cei peste 4.000 de delegaţi prezenţi au aplaudat îndelung prezenţa fostului premier Adrian Năstase, care a venit vineri, în calitate de invitat, la Congresul PSD, însoţit de fiul său mai mare, Andrei. “Am venit pentru că aştept cu interes mesajul politic care se va da. Recunosc că vreau să văd şi o fotografie a noilor raporturi de forţă din partid, pentru că alegerile întotdeuna ne arată cum se aşază plăcile tectonice în partid. Am venit din prietenie şi cu dorinţa de a vedea prieteni, colegi”, a declarat Năstase. Imediat, Năstase s-a aşezat în primul rând, unde sunt locurile rezervate foştilor preşedinţi ai PSD, alături de Ion Iliescu, Mircea Geoană, Oliviu Gherman. Discursul care a deschis Congresul PSD a fost al preşedintelui Internaţionalei Socialiste, Georges Papandreou, care a afirmat că România are nevoie de o reformă care să pună accentul pe democraţie şi transparenţă şi nu pe austeritate. O prezenţă interesantă a fost şi cea a preşedintelui Organizaţei de Femei a Partidului Socialist European, Zita Gurmai, care, după un discurs înflăcărat, i-a oferit lui Victor Ponta o carte „Women Up”, Rovanei Plumb o diplomă, şi preşedintelui fondator Ion Iliescu un buchet format din trei trandafiri. Seria discursurilor a fost continuată de preşedintele PNL, Crin Antonescu. „Mulţumesc în numele PNL pentru tot ceea ce am construit împreună, pentru bătăliile extraordinare pe care le-am dat împreună, pentru tot ceea ce vom face, sunt sigur, de-acum încolo împreună. Ar fi frumos să nu uităm ceea ce am făcut împreună şi, atunci când vom fi adversari, că ne-am avut de multe ori ca fraţii. Aceste lucruri nu trebuie să le uităm niciodată. Aveţi şi veţi avea în PNL cel mai puternic şi onest aliat pe care îl puteţi avea acum în politica românească”, a declarat Antonescu.

ALEGERI CU MIZĂ ÎN EŞALONUL DOI După intervenţiile invitaţilor s-a intrat în lucrările propriu zise, fiind alese structurile de organizare a Congresului, de la comisia de validare a candidaturilor la comisia de numărare a voturilor. Prima noutate a fost aceea că Victor Ponta va fi sâmbătă singurul candidat la funcţia de preşedinte, candidatura lui Andrei Alexandru nefiind acceptată, conform listei de candidaţi validate vineri de PSD. În urma modificărilor de statut, în PSD va apărea funcţia de preşedinte executiv, pentru care va exista o singură candidatură, aceea a lui Liviu Dragnea, vineri fiind ultima lui zi în funcţia de secretar general al PSD. Această din urmă funcţie, tot conform modificărilor de statut, va fi o funcţie numită şi remunerată, cel mai vehiculat nume fiind cel al lui Andrei Dolineaschi. Pentru cele opt funcţii de vicepreşedinte alese la nivel naţional au fost depuse şi validate 13 candidaturi. Niculae Bănicioiu, Eugen Bejenariu, Gheorghe Bunea Stancu, Ion Călinoiu, Ion Câlea, Titus Corlăţean, Adrian Duicu, Dan Nica, Constantin Niţă, Ion Prioteasa, Cristian Rizea, Dan Şova, Marian Vanghelie. „Relaxarea din prima zi a Congresului mă mulţumeşte, dar în acelaşi timp mă şi nelinişteşte. PSD are în faţă o Guvernare dificilă. Oamenii au foarte mari aşteptări de la noi, locuri de muncă, un trai mai bun. Trebuie să ne concentrăm eforturile să facem ceea ce le-am promis oamenilor în campania electorală. În altă ordine de idei, trebuie spus că pentru funcţia de preşedinte PSD al regiunii de Sud-Est, Nicuşor Constantinescu este cel mai potrivit, el dovedind că are capacitatea managerială necesară pentru a dezvolta aşa cum trebuie această regiune”, a declarat Nicolae Moga. Preşedintele organizaţiei Municipale PSD Constanţa, Decebal Făgădău, a precizat că alegerile de sâmbătă sunt foarte importante pentru organizaţia din Constanţa. „Dincolo de mesajul de unitate, dincolo de mesajul de continuitate al PSD şi USL, organizaţia PSD Constanţa trebuie să aibă un vicepreşedinte la nivel naţional. Nicuşor Constantinescu este cel mai potrivit pentru funcţia de preşedinte regional, şi sper ca şi ceilalţi delegaţi din judeţele arondate regiunii Sud-Est să înţeleagă acest lucru”, a afirmat Făgădău.