Reformarea învăţământului

DEPOLITIZARE ÎN EDUCAŢIE. Într-un sistem educaţional ultra politizat, Uniunea Social Liberală a lansat, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, propria viziune pentru Educaţie, care presupune, în primul rând, depolitizarea sistemului educaţional. La prezentarea programului au participat preşedintele PNL, Crin Antonescu, preşedintele PSD, Victor Ponta, şi preşedintele PC, Daniel Constantin. USL propune, în viziunea sa pentru Educaţie, scăderea abandonului şcolar sub 10%, atingerea unui nivel de cel puţin 40% din generaţia tânără care trebuie să aibă studii superioare şi alocarea a 3% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare, din care 1% din fonduri publice şi 2% din fonduri private. Viziunea USL mai susţine cuprinderea grupei pregătitoare în învăţământul obligatoriu, cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârste între 3 şi 5 ani în educaţia timpurie, crearea sistemului public privat pentru educaţia timpurie a copiilor de până în 3 ani şi un nivel de 85% dintre tinerii între 18 şi 22 de ani care să fie absolvenţi de studii liceale, plus generalizarea obligativităţii ciclului de învăţământ liceal. PSD şi PNL au precizat că profesorii trebuie motivaţi prin recunoaşterea rolului social prin salariu şi respectarea demnităţii şi autonomiei profesionale. USL mai propune asumarea cu prioritate de către Uniune şi Guvernul României a proiectului de construire a celui mai puternic laser din lume (Extreme Light Infrastructure).

SISTEM NEGLIJAT. În ceea ce priveşte actualul sistem de Educaţie, USL acuză actuala Putere că a neglijat învăţământul românesc, arătând, în document, că, între anii 2007 şi 2011, procentele din PIB (fără veniturile proprii) alocate Educaţiei au scăzut de la 4,3%, la 2,7%. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, copreşedinte al USL, a declarat, sâmbătă, că lumea educaţiei trebuie aşezată pe locul care i cuvine în România, pentru că nu există viitor pentru o naţiune fără educaţie. El a adăugat că actuala putere aplică „o reformă buimacă” în domeniul educaţiei şi l-a criticat pe ministrul Daniel Funeriu pentru că a întrebat public „aţi văzut profesori care să moară de foame?”. „Am văzut zeci, mii de profesori care trăiesc la limita supravieţuirii, alţii care pleacă din ţară, am văzut absolvenţi care îşi caută alt domeniu de activitate decât învăţământul, am văzut şcoli care se închid”, a adăugat Antonescu. De asemenea, liderul liberal a mai spus că actuala Putere are o atitudine de „sorginte comunistă şi paleolitică” asupra acestui domeniu.

OAMENI POTRIVIŢI LA LOCUL POTRIVIT. La fel de tăios a fost şi preşedintele PSD, Victor Ponta, copreşedinte al USL, care a declarat că viitorul guvern al USL se va canaliza pe învăţământul preuniversitar lăsând universităţile să-şi recâştige autonomia. Ponta a spus că, din nefericire pentru România, ne conduc oameni cu foarte puţină şcoală, oameni care se laudă cu faptul că au chiulit de la şcoală şi că au avut note proaste. „Eu sunt membru al Comisiei de revizuire a Constituţiei şi am aflat de la Andrei Marga că preşedintele acestei comisii, Daniel Buda, este zootehnist. Înseamnă că vom avea o dezbatere serioasă şi sper că îşi va aduce contribuţia şi Boc, un absolvent la fără frecvenţă, la propriu, chiar a absolvit la fără frecvenţă, şi aţi văzut că ştie să aplice foarte bine şi Constituţia şi legile ţării”, a afirmat Victor Ponta, la lansarea viziunii USL pentru educaţie. Ponta a ţinut, la rândul său, să-i dea replica ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, care a afirmat că viziunea pentru Educaţie a USL reprezintă vorbe goale. Ponta a spus că, după modul de exprimare, Daniel Funeriu ar fi bun ca şef de penitenciar, nu de ministru, el reiterând că un alt democrat liberal, Daniel Buda, deşi este zootehnist, se ocupă de revizuirea Constituţiei.