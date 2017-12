Refrene Bon Jovi și concert caritabil cu Mircea Vintilă, în club

Cea mai populară trupă-tribut Bon Jovi din lume, New Jersey, va susține un concert extraordinar sâmbătă, de la ora 21.00, în club Doors. Formaţia originară din Italia a fost fondată în 2007, fiind formată din muzicieni profesionişti. Misiunea lor declarată este aceea de a aduce în faţa publicului aranjamente orchestrale identice cu cele originale, precum și savoarea inconfundabilă a unui show Bon Jovi. Din recuzita celor de la New Jersey nu lipseşte nici celebra chitară cu grif dublu, care dă sonoritatea caracteristică piesei „Wanted Dead or Alive“. Prețul unui bilet este de 30 de lei.

„MUSIC FOR AUTISM” Duminică, de la ora 20.30, Mircea Vintilă va urca pe scena clubului constănțean pentru a susține un concert caritabil în cadrul campaniei „Music for Autism”. „Promitem că va fi o seară plină de muzică bună, melodii care ne vin în minte la tot pasul şi bună dispoziţie. „Miruna”, „Popa Nan”, „Hanul lui Manuc”, „Adio, deci pe curând”, „Peste răbdări”, „Musette” sunt numai câteva dintre cântecele binecunoscute ale lui Mircea Vintilă”, spun organizatorii.

„Music for Autism” este un proiect inițiat în 2012, cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități. În prezent, scopul campaniei este acela de a realiza o sală de muzică pentru copiii cu dizabilităţi din centrele școlare pentru educaţie incluzivă din Constanţa. Pentru acest concert, un bilet costă 35 de lei.

