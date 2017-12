Refugiații invadează Constanța!

06:59:17 / 04 Septembrie 2017

Recerea nevinovata a unei ambarcatiuni cu ...refugiati din cauza excedentului la exportul de democratie si securitate.

Don Leonte iti inteleg ,,patimasia''si ai dreptate dar regulile privind salvarea vietii pe mare sant stricte si pline de umanitate.UE ,pentru apararea frontierelor europene,a ,,plamadit''Frontexul,care nu face altceva decat sa culeaga oamenii de pe Mediterana si sa-i duca la mal unde-i invita la masa ,le asigura casa si bani de buzunar.Cat despre ,,penetrarea''granitelor,in momentul de fata ,,serviciile''sunt mai mult interesate sa cunoasca cine intra si cu ce scop.Hemoragia asta de refugiati a fost provocata tocmai de tarile alea ,,exportatoare de democratie , securitate,siguranta sociala,bunastare,bla bla bla''si,din fericire,printre ele,se numara si Romania,,tara minunata''membra UE,NATO .Tu,si nu numai tu ,iti faci probleme pentru Romania,ca a fost ,,invadata ''de cateva zeci de ,,iubitori de libera-aventura''dar ce te faci cu grecii,italienii,nemtii,spaniolii,la care au venit si neamurile alora care deja erau acolo.Singura solutie este sa se inceteze,,exportul de democratie si secuitate'',si normalizarea iesirii din tara lor spre exterior.Si atentie,situatia este cu totul diferita ,pescador-nava civila cu refugiati.Prima ,,fura''din zona exclusiv economica, observata a incercat sa fuga,a doua nava avea o ,,trecere nevinovata''spre tarmul romanesc si a dat timp suficient structurilor rasponsabile sa-i intampine la tarm cu paine si sare eventual si cu o invitatie in Piata Ovidius la teatru de strada.Sezonul s-a teminat,locuri de cazare se gasesc,alimente cu termen de valabilitate expirata a mai ramas si,cu atat mai mult ca nu o mai pastreaza agentii economici pentru la anul .Si asa refugiatii astia sint in trecere si nici gand sa ramana pentru a culege struguri,porumb si pepenii d'DabuleniAsa ca ,,nimic nou pe flancul de est''al NATO.Viata merge inainte ca asa se intampla cand cineva umbla la stupul cu miere,albinele emigreaza in ograda celui care a ,,exportat democratie si securitate''.Eu stiu?Poate fac miere si la noi.Mama Merkel,i-a primit cu bratele deschis,si vrea sa mai pricopseasca si pe altii.