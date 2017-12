Refuză să semneze un angajament, dar vrea plăţi eşalonate

Cei mai mulţi dintre noi îşi chivernisesc banii de la o lună la alta aşa cum ştiu mai bine pentru a-şi plăti datoriile. Indiferent că e vorba de ratele la bănci, utilităţi, impozite ori cheltuielile cotidiene, lună de lună trebuie să facem în aşa fel încât să le achităm. Pentru cei care au venituri foarte mici este, însă, un adevărat calvar să fie la zi cu toate plăţile şi ajung în situaţii-limită în care nu mai pot face faţă avalanşei de datorii care se acumulează pentru că, din varii motive, nu au fost plătite. Fie că vorbim despre bănci ori chiar despre datoriile către stat, problemele românilor au început să fie înţelese de instituţii, în sensul în care se ajunge de multe ori la eşalonarea plăţilor. Trebuie doar ca cele două părţi (datornicul şi cel căruia i se datorează banii) să cadă la o înţelegere, de cele mai multe ori acest lucru fiind făcut în scris. Nimeni nu are încredere în vorbe. Asta este o lege nescrisă pe care ne-am învăţat cu toţii să o respectăm. În acest fel, ambele părţi sunt asigurate (unii că nu vor fi executaţi pentru datorii şi ceilalţi că debitul va fi achitat). O situaţie de excepţie s-a întâmplat, vineri, la Constanţa, unde un contribuabil a intrat în greva foamei pentru că angajaţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe ar fi refuzat să încaseze 100 de lei din suma datorată bugetului local. Povestea lui Robert Mihai Safta este una pe cât de complicată, pe atât de simplă. Din diferite motive, el nu şi-a achitat obligaţiile către bugetul local în ultimii şase ani. De la an la an s-au adunat impozitele pe autovehicul, amenzi şi, evident, au curs penalităţile de întârziere. Din septembrie însă, constănţeanul a început să achite din datoriile către bugetul local. Salariul mic, cheltuielile lunare şi problemele pe care le are l-au determinat să plătească doar câte 100 de lei lunar. Aşa se face că, de la 1.800 de lei cât avea de plată, Robert Safta a achitat deja 600 de lei. De luna trecută, însă, au început să apară problemele de comunicare între el şi reprezentanţii SPIT.

EŞALONARE Luna aceasta, problemele s-au agravat, în sensul în care angajaţii SPIT au refuzat, în primă fază, să-i mai încaseze banii fără ca el să semneze un acord prin care se angajează să plătească lunar acea sumă de 100 de lei până la achitarea integrală a datoriei. Pe de altă parte, el spune că i s-a impus plata în şase rate, ceea ce ar însemna ca din venitul său de 800 de lei să achite câte 200 de lei, lucru care ar fi imposibil pentru el. Cert este că, indiferent care ar fi „trocul“, constănţeanul refuză cu înverşunare să-şi asume că va plăti lunar chiar şi suma de 100 de lei. De cealaltă parte a baricadei, reprezentanţii SPIT spun că, dacă nu va face acest lucru, autoritatea locală poate oricând declanşa procedura de urmărire şi executare, iar atunci, situaţia ar fi mult mai rea pentru debitor. „Noi am dat dovadă de toată înţelegerea. Trebuie să se înţeleagă că în lege nu sunt prevăzute aceste angajamente şi că autoritatea locală nu este obligată să dea dovadă de clemenţă, mai ales că sunt debite destul de vechi, dar este în avantajul său să semneze acel angajament pentru că în acest fel nu vor putea fi demarate procedurile de urmărire, poprire pe salariu şi, ulterior, executarea“, a declarat directorul executiv al SPIT, Virginia Uzun, care a adăugat că acei constănţeni care nu-şi pot plăti impozitele la termenele scadente pentru că nu au toţi banii deodată pot face acest lucru lunar, fără a întâmpina vreo problemă în acest sens.