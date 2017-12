Reg Presley, în stare gravă

Muzicianul britanic Reg Presley, liderul trupei rock The Troggs, a fost internat de urgenţă, în stare gravă, din cauza complicaţiilor apărute ca urmare a unei pneumonii, dar şi a problemelor cardiace. În vârstă de 70 de ani, Reg Presley este suspectat că ar fi suferit un nou infarct, după cel de anul trecut. Soţia artistului a declarat că starea de sănătate a acestuia s-a agravat la începutul lunii decembrie. Reg Presley se află în grija medicilor dintr-un spital al oraşului britanic Winchester.

Muzicianul şi colegii săi din trupa The Troggs s-au lansat în anul 1964. Trupa a devenit cunoscută în toată lumea datorită unor hit-uri emblematice pentru istoria rock-ului, printre care ”Wild Thing” şi ”Love Is All Around”.