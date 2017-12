Regata Mării Negre, în cifre

După trei zile în care au încântat peste o sută de mii de constănţeni şi turişti aflaţi pe litoral, cortina a căzut peste SCF Black Sea Tall Ships Regatta. Evenimentul, aflat la a 57-a ediţie, s-a încheiat ieri cu o spectaculoasă paradă a navelor, în care cele 12 veliere din Rusia, Malta, Turcia, Spania, Marea Britanie şi Bulgaria au prezentat onorul navei-şcoală “Mircea” în largul Mării Negre. A fost o ediţie care a întrecut aşteptările tuturor, inclusiv ale preşedintelui cursei, Robin Snouck-Hurgrouje, şi directorului cursei, Peter Newell. Aceştia au felicitat partea română pentru contribuţia extraordinară la buna desfăşurare a evenimentului, precizând că cele trei zile petrecute pe litoralul constănţean au fost cele mai frumoase ale ediţiei din acest an. Nu în ultimul rând, preşedintele cursei şi-a exprimat încrederea că regata va reveni şi anul viitor la Constanţa. „Când ne vom întoarce, sperăm să îndeplinim şi alte lucruri pe care ni le dorim, să adunăm şi mai multe nave din România care să participe la această regată. Din păcate, în acest an au participat doar navele „Mircea“ şi „Adornate“. Un scop important este de a aduce aproape tinerii, băieţi şi fete, pentru a-şi dezvolta abilităţile şi conceptul de self training”, a precizat Robin Snouk-Hurgrouje. Cu ocazia regatei, directorul cursei, Peter Newell, a încheiat o activitate de 20 de ani ca director al acestor curse. „A fost un mare succes şi din punct de vedere al organizării, dar şi al cursei pe mare. A fost o flotă impresionantă. Tinerii participanţi au experimentat culturi diferite în cele patru ţări şi a fost o experienţă fantastică pentru ei”, a fost concluzia lui Peter Newell, acesta sperând ca regata să revină şi anul viitor la Constanţa.

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014 a reprezentat un moment important şi dintr-un alt punct de vedere pentru marina românească, nava-şcoală “Mircea“ împlinind 75 de ani de existenţă. „A fost un eveniment excepţional, care ne-a depăşit aşteptările. În timpul regatei, nava-şcoală “Mircea” a împlinit 75 de ani şi nu se putea sărbători această vârstă a acestei distinse “doamne” decât printr-o participare la regată”, a precizat şi amiralul Vergil Chiţac, rectorul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân“.

STATISTICILE REGATEI La SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014 au participat 13 veliere: „Sedov“, „Mir“, „Nadezhda“ şi „Akela“ (toate Rusia), „Sea Adventure“, „Royal Helena“ şi „Kaliakra“ (toate Bulgaria), „Johanna Lucretia“ (Marea Britanie), „Bodrum“ (Turcia), „Running on Waves“ (Malta), Atyla (Spania), „Adornate“ şi nava-şcoală “Mircea” (ambele România), cu o lungime totală de un kilometru, iar echipajele au fost formate din peste 1.000 de persoane reprezentând 20 de naţionalităţi. În organizarea evenimentului de la Constanţa au fost implicate 300 de persoane şi s-au cheltuit aproximativ 500.000 euro, sumă strânsă din contribuţiile sponsorilor. Bugetul a fost folosit pentru taxa de participare, concerte, amenajare spaţii, logistică, materiale promoţionale şi promovarea evenimentului. În cele trei zile deschise publicului, conform organizatorilor, 115.000 de vizitatori au urcat la bordul navelor (40.000 - sâmbătă, 50.000 - duminică şi 25.000 - luni).