Regata velierelor mari din Marea Neagră va fi organizată și anul viitor

Regata velierelor mari din Marea Neagră va fi reeditată anul viitor, a anunțat astăzi președintele Navigator Yacht Club, Gabriel Comănescu, într-o conferință de presă organizată la încheierea celui mai important eveniment nautic organizat în Portul Constanța. "La sfârșitul celor patru zile de evenimente nautice prilejuite de sosirea la finiș a velierelor mari, participante la competiția SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014 și rămase în cursă, am o mare satisfacție pentru tot cea ce am realizat și am putut să ofer României și Constanței, pe care am văzut-o, în sfârșit frumoasă, și astfel, în numele Navigator Yacht Club, promotorul și organizatorul acestui eveniment fără precedent, pot să vă asigur că anul viitor vom organiza aici o nouă ediție", a anunțat Comănescu. Bugetul alocat de Navigator Yacht Club organizării, în Portul Constanța, a etapei finale a SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014, a fost de aproximativ o jumătate de milion de euro, banii obținuți din contribuții ale sponsorilor, fiind folosiți pentru achitarea taxei de participare, concerte, amenajare spații, logistică, materiale promoționale și promovarea evenimentului. Regata SCF Black Sea Tall Ships - 2014, eveniment important în calendarul competițional de profil are ca partener, în România, Yacht Club Navigator, sub egida Sail Training International, în parteneriat cu Academia Navală Mircea cel Bătrân, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și Primăria Constanța.