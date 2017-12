Regatta Mediului, la Constanţa

În premieră la Constanţa, la iniţiativa ministrului Mediului, Nicolae Nemirschi, ca parte a campaniei „Săptămîna Mediului Tău”, se va da startul unei competiţii între veliere care se vor întrece pentru acelaşi mesaj: „Să păstrăm Marea Noastră curată!”. Organizată pentru trei categorii de yachturi cu vele, Regatta Mediului se va desfăşura pe traseul Mangalia-Constanţa. „Toată această campanie (Săptămîna Mediului Tău - n.r.) a vrut să atragă atenţia asupra nevoii de a proteja mediul pentru că el reprezintă moştenirea pe care noi o lăsăm copiilor şi nepoţilor noştri. Măcar pentru ei trebuie să devenim conştienţi şi responsabili faţă de natură şi să dezvoltăm reflexul de a o proteja. Marea Neagră face parte dintre comorile cu care ne-a înzestrat natura şi tocmai de aceea am organizat această competiţie, pentru a lansa un semnal puternic asupra importanţei exploatării ecologice a resurselor naturale de care dispune România”, a declarat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. „Protecţia mediului reprezintă una dintre cele două direcţii pe care Grupul Rompetrol le susţine prin platforma de responsabilitate socială „Energia vine din suflet” pe care am lansat-o anul acesta. Din acest motiv ne am alăturat campaniei „Săptămîna mediului tău”, unul dintre cele mai importante proiecte care militează pentru protecţia şi conservarea mediului. Sîntem prezenţi la Regatta Mediului în calitate de sponsor principal, avînd convingerea că spiritul competitiv şi curajul sînt două dintre cele mai importante ingrediente ale succesului”, a declarat vicepreşedintele de Marketing şi Comunicare al Grupului Rompetrol, Sorin Blaga.

Concepută ca o cursă menită să atragă atenţia asupra nevoii de a proteja Marea Neagră şi biodiversitatea marină, Regatta Mediului a aliniat la start veliere din toate categoriile. În competiţie s-au înscris atît veliere de mici dimensiuni, cu o lungime de pînă la 10 m, cît şi veliere mari sau de curse. Echipajele concurente vor lupta ajutate doar de vîntul din pînze, iar la sfîrşitul competiţiei, cîştigătorii fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul unei petreceri organizate la Constanţa. Locul I va fi premiat cu 1.000 de euro, locul al II-lea cu 400 de euro şi locul al III-lea cu 300 de euro. Organizatorii ţin să amintească însă că “miza cea mare a Regattei rămîne responsabilizarea faţă de mediul înconjurător şi, implicit, faţă de Marea Neagră”.