“Regele” rămîne pe banca Stelei

Acuzat extrem de dur de Gigi Becali după remiza de la Cluj, antrenorul Stelei, Gheorghe Hagi, a apărut calm la conferinţa de presă organizată, ieri, la Stadionul “Ghencea”. Tehnicianul şi-a început discursul anunţînd că nu va renunţa la postul de antrenor al vicecampioanei României şi că vrea linişte la echipă. “Programul va continua ca şi pînă acum, doar că am fost foarte surprins de tot ce s-a întîmplat. După părerea mea nu era momentul, sînt lucruri care fac rău echipei. Steaua trebuie să aibă o forţă de grup, de la jucători, antrenori, spectatori şi cei care lucrează la club. Chiar dacă sînt supărat pe unele lucruri, este normal, mai ales cînd se fac schimbări. Am decis să nu mai vorbim şi să ne concentrăm pe meciuri. Vom vorbi numai în conferinţe de presă, pînă după meciul cu BATE”, a spus Hagi. “Regele” a refuzat să-i răspundă dur patronului din Ghencea, însă a dezvăluit că nu i-a făcut acestuia vreo promisiune în privinţa postului pe care va juca Rădoi. “N-o să-i judec niciodată pe cei care sînt mai sus ca mine. Nu se poate vorbi de Hagi că nu are respect. Sînt un tip crescut cu respect şi cred că am demonstrat că nu pot să fac un lucru fără să am respect. Eu cu Gigi vorbesc ca de la patron la antrenor. Dar eu nu am promis nimic. Mirel Rădoi ca fundaş central era doar o alternativă. Vreau să încerc să pun în aplicare ceea ce am învăţat cît am fost jucător la nivel înalt. Vreau disciplină, concurenţă. Sînt de acord că unii jucători se supără cînd nu joacă, pentru că la Steaua sînt jucători valoroşi, dar la Steaua, în primul rînd, e concurenţă. Asta trebuie să înţeleagă toţi. E bine că avem alternative. Sînt un antrenor care crede că regulile trebuie să primeze într-un colectiv”, a explicat Hagi.

Calmul tehnicianului stelist nu l-a liniştit pe Gigi Becali, care şi-a continuat seria acuzelor, dezvăluind că jucătorii pun la îndoială lucruri elementare despre capacităţile tehnice ale lui Hagi. Patronul stelist a mai spus că fotbaliştii l-au chemat de urgenţă în Olanda, înainte de startul campionatului, pentru a salva echipa. “Ce să îl ascult pe Hagi, dacă nu ştie? Hagi e de cîteva zile antrenor. Piţurcă a stat la Steaua cîţiva ani şi a învăţat. Şi Hagi trebuie să facă la fel. Hagi vrea şi trebuie să înveţe din greşeli. La orice meserie singur înveţi, te finisezi. Hagi este fotbalist şi antrenor înnăscut, dar trebuie să se şlefuiască. Hagi nu a făcut traseele de joc şi, de aceea, jucătorii joacă ceea ce ştiu ei. Dar normal că sînt nemulţumiţi dacă apoi sînt certaţi de antrenor. Păi nu ştii să le faci trasee de joc şi îi mai şi cerţi? Am reuşit în Olanda să împac pe toata lumea, cu mare talent”, a declarat Becali. Patronul Stelei a confirmat încă o dată că-l va îndepărta pe Hagi de la echipă dacă nu-l va folosi pe Mirel Rădoi în postura de fundaş central.