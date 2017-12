Regele Arabiei Saudite a fost externat

Regele Abdallah al Arabiei Saudite a părăsit spitalul new-yorkez unde fusese internat în urmă cu o lună, pentru o operaţie de hernie de disc. Suveranul saudit a părăsit spitalul marţi seară, mergând la reşedinţa sa din New York, unde va rămâne în convalescenţă şi va urma şedinţe de fizioterapie. Televiziunea publică Ekhbariya a prezentat imagini cu regele, în vârstă de 86 de ani, în timp ce părăsea spitalul din New York. Zâmbitor şi relaxat, suveranul saudit mergea fără dificultate. Regele Abdallah a mers la New York pe data de 22 noiembrie, fiind operat două zile mai târziu, pentru o hernie de disc complicată de un hematom. La începutul lunii decembrie, regele saudit a fost supus cu succes unei noi operaţii.