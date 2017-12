Regele Arabiei Saudite a fost spitalizat

Regele Abdullah al Arabiei Saudite a fost spitalizat ieri, la Ryad, pentru efectuarea unor analize, a anunţat Casa Regală saudită. Suveranul saudit, în vârstă de 91 de ani, a fost internat la Centrul Medical Regele Abdel Aziz al Gărzii Republicane. Regele Abdullah, care are o stare de sănătate precară, are apariţii publice din ce în ce mai rare, fiind reprezentat de prinţul moştenitor, Salman Ben Abdel Aziz, în vârstă de 77 de ani. Monarhul saudit a fost supus în 2010, la New York, unei intervenţii pentru hernie de disc.