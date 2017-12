„Regele Asfaltului“, la masa săracă a premierului Boc

La doar două luni de la instalarea oficială, miniştrii pedelişti încep să scoată de la naftalină, sau, mai bine zis, să-i răsplătească pe cei care au suferit alături de ei în campania electorală. De exemplu, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, i l-a prezentat premierului Emil Boc pe patronul UMB Spedition, Dorin Umbrărescu, “un rege al asfaltului”, a cărui companie lucrează la Autostrada Bucureşti-Ploieşti, vizitată, ieri, de cei doi oficiali. “Cu respect”, a fost formula pe care şeful Guvernului a folosit-o după ce i-a fost prezentat omul de afaceri. Tronsonul Moara Vlăsiei-Ploieşti de pe autostrada Bucureşti-Ploieşti are o lungime de 42,5 km, licitaţia de construcţie fiind cîştigată, în 2006, cînd ministru la Transporturi era tot Radu Berceanu, de un consorţiu format din firmele UMB Spedition, Pa &Co International, Euroconstruct Trading \'98 şi Com-Axa. Valoarea totală a contractului se ridică la circa 100 de milioane de euro. „Domnul Umbrărescu“, aşa cum a fost el prezentat premierului, a declarat că are deja 650 de muncitori din care 400 sînt nou angajaţi. Interesant este faptul că şantierul de construcţii de la acest tronson a fost vizitat, în august 2008, şi de fostul premier Călin Popescu Tăriceanu. Atunci, patronul UMB Spedition, Dorin Umbrărescu, spunea că firma sa “abia supravieţuieşte” în competiţia cu firmele străine la licitaţiile pentru atribuirea de lucrări. La prima întîlnire cu Umbrărescu, premierul a dat dovadă de… clemenţă şi a extins cu o zi termenul de finalizare a lucrărilor la centura oraşului Ploieşti. Boc a scris cu pixul, pe panoul cu indicatorii economici ai proiectului, că noua data limită este 1 decembrie 2009, după ce a observat că termenul de pe panou era 31 noiembrie, dată inexistentă în calendar. Lucrările pentru lărgirea şoselei de centură din zona vest a municipiului Ploieşti au început în noiembrie 2007. Costurile investiţiei sînt de 30 de milioane de euro, fonduri alocate de Ministerul Transporturilor, iar lucrările vor consta în lărgirea drumului de la două, la patru benzi, pe o distanţă de 14 kilometri şi amenajarea a cinci pasaje rutiere, durata estimată a lucrărilor, la momentul începerii lor, fiind de 23 de luni. Se pare că problemele economice de la nivel mondial au avut un efect ciudat asupra societăţii lui Umbrărescu din moment ce devine din ce în ce mai prosperă. Să fie oare de vină suflul portocaliu ce vine dispre Palatul Victoria? Un amănunt important ce ar putea avea legătură cu revigorarea lui Umbrărescu este revenirea Dorinei Tiron în funcţia de director general al Companiei de Autostrăzi, ocupată pînă la plecarea lui Berceanu, în 2007, din Ministerul Transporturilor. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Mircea Berceanu, a numit-o în această funcţie pe 12 martie 2009. Anterior numirii sale, Dorina Tiron a deţinut funcţia de director general al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, calitate în care a gestionat licitaţiile pentru acordarea contractelor de infrastructură din zona Moldovei, disputate intens în toamna anului trecut de către doi dintre regii asfaltului, respectiv Dorin Umbrărescu, patronul firmei Spedition UMB, şi Costel Căşuneanu, acţionar la Pa&Co Holding. Despre Umbrărescu se mai ştie că preşedintele Băsescu a intervenit, în urmă cu trei ani, la ministrul PD al Transporturilor de atunci, Traian Dobre, pentru achitarea unor datorii pe care ministerul le avea faţă de omul de afaceri.