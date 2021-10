„REGELE CERB”, în premieră la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare” din Constanța, invită publicul, în acest weekend,să vizionezecea mai nouă realizare din repertoriul său, „REGELE CERB”, o premieră dedicată celor mici și celor mari.

Astfel, vă așteptăm SÂMBĂTĂ, 25 SEPTEMBRIE, ORA 11.00 și DUMINICĂ, 26 SEPTEMBRIE 2021, de la ORELE 10.00 și 12.00, la spectacolul „REGELE CERB”, o adaptare după Carlo Gozzi. Regia artistică, scenariul și ilustrația muzicală îi aparțin regizorului Gabriel Apostol iar scenografia piesei a fost realizată de Clara Dărângă. În distribuție, copiii îi vor revedea pe Daniela Vlad, Inga Marcu, Rovena Paraschivoi, Claudia Brădescu, Daniel Minciună, Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu.

Piesa de teatru, recomandată etapei de vârstă 4+, prezintă, într-o notă dinamică și plină de culoare, povestea în stil commedia dell’ arte, a regelui Deramo, din ținutul Serendipo, cel care este în căutarea iubirii adevărate. Această căutare va culmina cu un conflict între el și prim ministrul curții regale. Astfel, printr-o vrajă, Tartaglia, un om viclean și fără scrupule deși era omul de încredere al lui Deramo, transferă sufletul regelui în corpul unui cerb, iar el însuși va lua în stăpânire trupul regelui. Și începând din acest moment, intriga se complică …..

---------------------

Spectacolele Teatrului „Căluțul de Mare”, ce se vor juca pe scena teatrului de păpuși, vor fi susținute, în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu reglementările privind activitățile educative, culturale și artistice și a măsurilor luate la nivel național pentru asigurarea condițiilor de siguranță sanitară a acestor activități în contextul pandemiei de Sars-Covid-19 și Ordinul 2941/19.06.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus Sars-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților in condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii cât și conform Anexei la HCNSU nr. 67/09.09.2021.

Dintre măsurile de siguranță sanitară pe care le aplicăm pentru evitarea contaminării cu noul coronavirus, conform cu cadrul legislativ în vigoare, reamintim:

-efectuarea triajului observațional la intrarea în locație și măsurarea temperaturii va fi obligatorie; nu vom permite accesul în instituție a persoanelor ce prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3ºC.

-persoanele ce vor refuza să le fie verificată temperatura, nu vor avea acces în instituție;

-vă reamintim că distanțarea fizică de 1,5 m intre persoane/ grupuri trebuie păstrată la intrarea in instituție cât și in spațiile din teatru, in momentul deplasării (de exemplu, la toaletă);

-accesul publicului va fi permis doar in condițiile purtării măștii de protecție pe toată durata spectacolului (pentru o protecție eficace, obligatoriu masca va acoperi gura și nasul);

-copiii sub 5 ani nu sunt obligați să poarte masca de protecție;

-avem plasate, la loc vizibil, anunțuri scrise cu atenționări privind normele de distanțare fizică și regulile privind accesul în instituție;

-vă vom indica, permanent, dezinfectarea și igienizarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție prin cele 6 dispensere, plasate la loc vizibil și accesibil pentru copii și adulți, în instituție;

-Programul casieriei teatrului este de marți până vineri, în intervalul 10.00-14.00.

-Biletele pot fi achiziționate și sâmbătă și duminică, înainte de spectacol cu 1 oră, în limita locurilor disponibile (prețul biletului este 10 lei și pentru copii și pentru însoțitorii lor).