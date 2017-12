„Regele Ferdinand“ a plecat spre Golful Aden

Nava amiral a Forţelor Navale Române, fregata „Regele Ferdinand“, a plecat, ieri dimineaţă, spre Golful Aden, unde va executa, timp de două luni, misiuni de luptă împotriva pirateriei. Potrivit reprezentanţilor Statului Major al Forţelor Navale, aceasta este prima participare a unei nave româneşti la o misiune desfăşurată la peste 3.000 de mile marine faţă de ţară şi, totodată, prima participare la o operaţie antipiraterie. Tot în premieră, fregata va participa la o misiune internaţională având la bord un elicopter Puma Naval. Nava este comandată de comandorul Mihai Panait şi are la bord pentru această misiune un echipaj format din 236 de marinari. Ceremonialul organizat la plecarea navei în misiune a avut loc în dana Portului Militar Constanţa, unde au fost prezente, alături de cele câteva zeci de rude şi prieteni ai marinarilor, importante oficialităţi militare, dar şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, veterani şi cadre militare în rezervă şi în retragere. Echipajul fregatei „Regele Ferdinand“ a mai participat, sub comandă NATO, în Marea Mediterană, la Operaţiunea „Active Endeavour“, pentru monitorizarea traficului naval şi aerian în scopul combaterii traficului ilegal şi la Operaţiunea „Unified Protector“ de impunere a embargoului împotriva Libiei. „Nava va particpa la operaţiuni de luptă contra pirateriei navale în Golful Aden. Misiunea noastră va fi de a asigura protecţia navelor care transportă ajutoare umanitare către Somalia şi a navelor comerciale care tranzitează zona. Nava este pregătită pentru a interveni în orice situaţie specifică teatrului de operaţie“, a declarat comandantul secund al fregatei „Regele Ferdinand“, căpitan comandor Marian Ioan.

EMOŢII Cu toate că nu este pentru prima dată când cei dragi pleacă în misiune, membrii familiilor marinarilor spun că emoţiile sunt aceleaşi ca la prima plecare pe mare. „A fost plecat şi anul trecut, dar avem emoţii de fiecare dată când pleacă pe mare. Nu a contat dacă a fost exerciţiu sau misiune reală. Este foarte greu, am emoţii foarte mari“, „A plecat fiul meu. Este prima dată când pleacă într-o asemenea misiune, el este comandantul elicopterului. Aştept să se întoarcă sănătos acasă. Avem foarte mari emoţii“, au declarat rudele marinarilor. Caporal Magdalena Simionov, una dintre femeile care participă la misiune, a afirmat: „Nu am emoţii pentru că am mai fost plecată în misiune şi anul trecut, în Libia. A fost periculoasă, dar s-a încheiat cu bine“. Fregata va reveni în portul Constanţa în 14 decembrie.