Regele Mihai I, în stare gravă. „Ultimele ore sau zile în viaţă ale Majestăţii Sale!“

19:00:18 / 10 Noiembrie 2017

CARE CASA REGALA ?

1 MIHAI Daca ex-regale Mihai si ex-principesa Elena declara ca fiul si nepotul , ex-printul Nicolae nu este bun de nimic , putem deduce ca singurul element monarhic veritabil este " principele " Duda , pe care-l vedem deja alaturi de viitorul principe Dragnea conducand Romania . In acest scop se manifesta deja un suspect interes si se face o publicitate exagerata asa zisei " Case regale " . care este in realitate doar un rest al unei regalitati compromise inca din tineretea fostului rege Carol II ramas in istorie ca dezertor de pe front si iresponsabil in toate actiunile sale , ajuns , datorita slugarniciei partidelor " istorice " rege al Romaniei incepand cu anul 1930 cand l-a detronat pe fiul sau Mihai . Daca e sa intelegem ce s-a intamplat cu monarhia din Romania si ce periculoasa si antiromaneasca a devenit dupa instalarea ca rege a lui Carol II este bine sa stim parerea lui Pamfil Seicaru , citind cartea sa "Istoria partidelor National , Taranist si National - Taranist '', aparuta in anul 2000 . Seicaru demonstreaza ca domnia de 10 ani a lui Carol , tatal lui Mihai , a fost nefasta pentru ţară ca şi pentru principiul monarhic , Citam din ideile lui Seicaru in legatura cu Carol II si Mihai : " M-a izbit faptul ca cei doi copii ai lui Carol sunt de o nevoiaşă inteligenţă . Nimic din curiozitatea intelectuala , din agilitatea inteligentei lui Carol II, din insusirile lui pe care ar fi absurd sa-i fie negate . Carol - Mircea , fiu din prima casatorie , este simpluţ la minte , a fost incapabil sa-si termine studiile .Mihai , fostul rege , alt nevoias gangav , mirandu-se si el de pacostea ce a cazut pe el sa fie rege . Am ajuns la concluzia ca cei doi baieti ai fostuui rege Carol II sunt demonstratia vie a degenerarii acestei dinastii ........Si la fiu si la tată , aceeasi indiferenta fata de zbuciumul poporului roman ......Oricat de greu ar pricepe romanii , acesti Hohenzollerni au facut tot ce le-a stat in putinta ca sa-i sileasca sa inteleaga ca ei nu au nici o legatura cu poporul roman , in afara de legatura similara a căpuşii in pielea oii " . Personalitatea lui Seicaru este cunoscuta . El era combatant in transee in primul razboi mondial , in timp ce " comandantul de regiment ", principele mostenitor Carol a dezertat , plecand la Odessa cu Zizi Lambrino ca sa se casatoreasca . Mihai , in calitate de rege al Romaniei a semnat in august 1944 , capitularea Cu nepasarea noastra fata de istorie , putin stiu ca dupa arestarea maresalului Antonescu de catre regele Mihai , acesta a semnat capitularea neconditionata armatei romane in fata armatei sovietice , mintind poporul ca a incheiat armistitiul . Drept urmare a acestui act , 150 de mii de militari romani au fost luati prizonieri si dusi in Siberia . Drept rasplata , Mihai a fost decorat de catre Stalin cu ordinul " Pobeda " . Plecand in noiembrie 1947 in Anglia , a luat cu el tablouri de mare valoare , aflate in proprietatea statului roman . Actul de abdicare a fostului rege semnat de el la 30 decembrie 1947 a fost un act voluntar . In acest act scria : " In deplina intelegere cu factorii de raspundere ai tarii , constient de raspunderea ce-mi revine consider ca institutia monarhica nu mai corespunde actualelor conditii ale vietii noastre de stat " si ca abdica pentru el si urmasii sai , la tron . In iulie 1989 , la Budapesta , a dat o declarative tradatoare , prin care a pus sub semnul intrebarii apartenenta Transilvaniei la Romania , sprijinind astfel iredentismul maghiar . Se mai pot relata numeroase fapte nedemne , dar ne oprim aici . Cu ajutorul ticalosilor politicieni romani si partidelor lor si nepasarea cetatenilor , ex-regele si familia sa , au reintrat in posesia proprietatilor avute inainte de 30 dec.1947 , in timp ce , nici astazi , multi tarani romani nu si-au recapatat putinele hectare pierdute cu ocazia colectivizarii . Mai mult , sunt cativa care ridica in slava fapte si merite ale monarhiei , avansandu-se idea ca revenirea urmasilor sai la tron in fruntea statului roman ar fi solutia ideala pentru Romania . Poate sa-si imagineze , ce s-ar intampla daca ar reveni monarhia ? 