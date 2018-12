Regele Mihai și Ceaușescu, în topul personalităților din ultimul secol preferate de români

07:10:12 / 01 Decembrie 2018

Perioada dupa 1968

Nu este de mirare ca Romania se afla in coada Europei in aproape toate domeniile. Sa consideri perioada dintre 1968-1989 una dintre cele mai benefice este de neinteles. Perioada in care nivelul de trai era anual tot mai scazut,ca in multe mari orase painea era pe cartela,ca alimente de baza deasemenea cartelate,ca obtinerea contracost a unui telecolor se facea doar cu recomandarea C.O.M. ca lumina si apa curenta se opreau zilnic ore bune,ca nu puteai fi proprietar pe doua autoturisme sau locuinte,ca nu aveai dreptul de a detine valuta sau pasaport,ca in cursul zilei se oprea transportul in comun. Dezamagirea a ceeace suntem azi nu trebuie sa ne duca la ideea ca in acei ani era mai bine sau ca ne poate trece prin gand sa-i asezam alaturi pe Regele Mihai si pe Ceausescu. Ce mult s-a inselat Brucan cand ne-a dat un termen de 20 ani sa gandim corect..