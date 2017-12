Regim de iarnă

Pentru a lupta cu oboseala, stresul şi temperaturile scăzute, organismul uman are nevoie de o dietă adecvată temperaturilor scăzute. Specialiştii în nutriţie spun că în sezonul rece funcţiile vitale şi metabolismele încetinesc. În plus, fluidele biologice ale corpului stagnează mai mult, iar rinichii şi bila sunt cele mai afectate organe în această perioadă a anului. \"Odată cu scăderea temperaturii, organismul are tendinţa de a acumula energie, motiv pentru care riscăm să luăm câteva kilograme în plus\", afirmă prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Mai mult, specialiştii atrag atenţia asupra faptului că iarna oboseala şi stresul îşi pun amprenta asupra noastră, ceea ce face ca dieta să fie una adecvată temperaturilor scăzute. \"O alimentaţie potrivită acestei perioade din an trebuie să cuprindă 55% carbohidraţi, 15% proteine şi 30% grăsimi\", indică dr. Şerban Damian, nutriţionist sportiv.